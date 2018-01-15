تعرف على الأربع وزراء الجدد بحكومة “شريف إسماعيل”

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تابع موقع مصر 365 أداء اللواء “أبو بكر الجندي” وخالد بدوي، ورانيا المشاط وإيناس عبدالدايم تأدية اليمين الدستوري أمام رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي مساء أمس بعد أن تمت موافقة البرلمان المصري على اختيار أربعة من الوزراء الجدد.

وتم تعيين وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزيرة السياحة رانيا المشاط، ووزير قطاع الأعمال خالد بدوي، بالإضافة على تعيين كل من عاصم الجزار في منصب نائب وزير السكان والسكان المصري، الدكتور طارق توفي ليكون نائب ثاني لوزير الصحة والسكان.

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ويعد هذا هو التعديل الرابع على حكومة المهندس “شريف إسماعيل” التي بدأت أعمالها في منذ ثلاث سنوات مضت، وتقدم الحكومة استقالتها كامل بعد مرور خمسة شهور بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة.

كما أعلن رئيس البرلمان المصري الدكتور “علي عبدالعال” عن موافقة مجلس النواب المصري بصورة نهائية على إجراء تعديل وزاري محدود في حكومة المهندس “شريف إسماعيل” الذي طلبه إجرائه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي في خطابه إلى مجلس النواب المصري خلال جلسته الطارئة لمجلس النواب المصري، وأعرب علي عبدالعال وإشادته على إجراء التعديل الوزاري.

وأعلنت مصادر مطلعة عن غياب الدكتور “مصطفى مدبولي” عن حضور جلسة مجلس النواب المصري والذي لا يتطلب حضوره كما أن القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء لم يلتقي بأحد من المرشحين إلى الحقائب الوزارية.

وتوقعت المصادر أن يتم إجراء وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، عدد من التغييرات داخل “وزارة التنمية المحلية” بالتعاون مع مجلس النواب المصري، وهذا ما يتم صرح به اللواء أبو بكر الجندي خلال مقابلة ترشحه إلى منصب وزير التنمية المحلية.

ويعود اختيار خالد بدوي لمنصب وزير قطاع الأعمال العام بسبب تمتعه بخبرة كبيرة في مجال طرح أصول الدولة في سوق المال المصري حيث كان شغل منصب هام في “شركة الأهلي كابيتال”، كما أن خالد بدوي له خطة في طرح والعمل على زيادة رؤوس الأموال مما أدى إلى اختياره لشغل منصب “وزارة قطاع الأعمال” خلال التعديل الأخير.

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