الأوراق المطلوبة لعقد قران المقبلين الجدد على الزواج

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يعتبر الزواج من أهم العلاقات التي رغب فيها الإسلام وأكد على أهميتها، كما أنه جعلها سنة للناس أجمعين، وترتفع أهمية الزواج إلى حد التقديس، وذلك لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، هذا بجانب أهمية تلك العلاقة في الحفاظ على النسل ونشر العلاقات بين المجتمع.

هذا كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اتخذ من تلك العلاقة سبيل لربط الشعوب والقبائل ببعضها البعض، حيث يلجأ الكثير من البشر إلى تلك العلاقة لتقوية الروابط وتأصيلها وخاصة بين الأقارب والأصدقاء، كما يحدث في الكثير من البلدان في الوطن العربي.

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ويواجه الكثير من المقبلين على الزواج مشكلات كثيرة تتعلق بعدم معرفتهم لما هو مطلوب أثناء الإقبال على عقد القران، ولهذا فإننا نوفر لكم اليوم ومن خلال موقعنا، موقع مصر 365، كافة الأوراق المطلوبة أثناء عقد القران، والتي يجب توفيرها لإتمام الزواج بكل سهولة ويسر، وهذه الأوراق هي:

يجب أن يقوم الزوج بإحضار بطاقة الرقم القومي الخاصة به، بالإضافة إلى ثلاثة صور للبطاقة. يجب أن تقوم الزوجة بإحضار بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، بالإضافة إلى ثلاثة صور للبطاقة. وكيل الزوجة يجب أن يحضر بطاقة الرقم القومي الخاصة به، بالإضافة إلى صورة واحدة منها، ويمكن للوكيل أن يكون “والد الزوجة أو أخ للزوجة أو عم للزوجة أو خال للزوجة”. يجب أن يقوم كلا الزوج والزوجة بإحضار عدد 6 من الصور الشخصية ذات خلفية بيضاء. يجب أن يقوم كلا من الزوج والزوجة بإحضار شهادة صحية، ويمكن الحصول عليها من أحد الوحدات الصحية أو من المستشفيات الحكومية من طب الأسرة. في حالة إذا كانت الزوجة مطلقة، فيجب أن تحضر الزوجة وقتها صورة من شهادة الطلاق من زوجها الأول. في حالة إذا كانت الزوجة أرملة، فيجب على الزوجة أن تقوم بإحضار وثيقة الزواج من الزوج الأول بالإضافة إلى شهادة وفاة الزوج الأول.

هذه هي كافة الأوراق التي يحتاج إليها المقبلين الجدد على عقد القران، لذا يجب توفير تلك الأوراق قبل الإقبال على عقد القران حتى لا تضطر إلى مواجهة أي من المشكلات المتوقع حدوثها مع نقص تلك الأوراق.

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