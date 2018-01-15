السيسي يطلب من المصريين المساهمة في بناء جامعة زويل

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ناشد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كل المواطنين المصريين بأن يقوموا بالتبرع لجامعة زويل، حيث قال في اثناء حديثه ان هذا كيان له مجلس أمناء وتشرف عليه الدولة ويرجى مساعدتنا لأنه ليس من المناسب لهذه الجامعة أن تتوقف اعترافا للدكتور أحمد زويل واعترافا لعلمه وقيمته العلمية ومكانته المعترف بها من جانب كل دول العالم .

وقال السيسي خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية بمحافظة المنوفية: “تتكلف جامعة زويل من 4 إلى 4.5 مليار جنيه”، الكثير منا يقدر علم الدكتور زويل، لذلك نحن نصر على أن يكون الاسم حاضرا، ولكن الدولة لاستكمال قدمت الكثير لاستمكال الجامعة ولكنه غير كافي ليست هتقر تصرفت عليه والعمل، لافتا إلى أن صندوق “تحيا مصر” سوف يساهم في هذا المشروع، ولكن هذا لن يكفي إلا من خلال التبرعات المصريين لهذا الصرح العظيم.

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والجدير بالذكر ان التعليم يعد من أهم شواغل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدولة لديه أولوية على قائمة المشاريع الوطنية لتحقيق مستقبل أفضل من خلال سلسلة من المشاريع لتطوير وإصلاح التعليم في جمهورية مصر العربية، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج إعادة تأهيل القادة، والذي يهدف إلى تخريج القيادة الشابة القادرة على إدارة وتولي المسؤولية والمواقف القيادية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة، ويهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل 2500 شاب وشابة سنويا كمرحلة أولى.

ويهدف البرنامج أيضا إلى إنشاء قاعدة للشباب قادرة على تحمل المسؤولية السياسية والمجتمعية والإدارية في البلاد من خلال تأهيله مع أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، كما تهدف إلى اختبار قدرتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة لتشكيل نواة حقيقية للمجتمع الذي يفكر ويتعلم والابتكارات.

والبرنامج هو كيان مستقل تابع لرئاسة الجمهورية ويتم إدارته من خلال إدارة مهنية متخصصة، ومن خلاله يجتمع العلماء وذلك خلال فترة البرنامج عددا من رموز الفكر والثقافة من اجل اثراء قاعدة معارفهم وتوفير التواصل المباشر بين الدولة ومؤسساتها ومئات الآلاف من الشباب مباشرة وبدون وسطاء، ورفع الوعي السياسي والثقافي من خلال إعطاء صورة شاملة عن النظم السياسية والحكومية وإدارة المشاريع.

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