السيسي يفتتح عدداً من المشروعات في محافظة المنوفية

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح يوم الأثنين الموافق 15/1/2018، عدداً من المشاريع التنموية في الدلتا ومحافظة المنوفية، كما قام كل من وزير الصحة ووزير التجارة والصناعة وأيضاً وزير التعليم العالي أثناء هذا الإفتتاح الكبير كشف حساب للحكومة المصرية حتى تكون على دراية كاملة بما يفعله هؤلاء الوزراء في الأيام المقبلة.

وفي خلال الاحتفال قام رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإلقاء كلمة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكداً فيها على وقفة الرئيس عبد الفتاح مع الشعب المصري بعد يوم 30 يونيو، وها هو اليوم يفتتح عدة مشاريع يقف أمامنا ويؤسس دولة قوية وحديثة، وأكد أيضاً أن عند مرور الأيام سوف نصلح من شأن الدولة المصرية ونقيم العدل بين الشعب المصري.

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كما أضاف “عرفان” فيما يخص التعليم العالي أن الدولة المصرية فى احتياجها الشديد لفرص التعليم ، وتحتاج إضافة 250 ألف فرصة تعليم ، وذلك سوف يتم من خلال إنشاء جامعات سواء أكانت خاصة أو حكومية، وأيضاً إنشاء فروع للجامعات الاجنبية في مصر، مؤكداً على أن افتتاح المرحلة الأولى من جامعة زويل في هذا اليوم وأيضاً افتتاح المباني الجديدة التابعة لكلية هندسة البترول والتعدين يعد من أهم المشاريع التنموية في مصر.

كما أشاد عرفان بمجال الرعاية الصحية وتجديدها دائماً حتى يستفيد منها الشعب المصري، وأن المسؤلين بما فيهم وزير الصحة يسعون بكل عزيمة وإصرار أن يصلوا إلي خدمة طبية جيدة ل جميع المصريين، وتأتي المجهودات نتائجها من خلال الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان في القضاء على فيروس سي، وأيضاً إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، و إنشاء مستشفيات جديدة بها أحدث الأجهزة التي تساعد في إنقاذ المرضى بشكل سريع ويأمل عرفان أن تنتهي كل هذه الحملات والمطالبات بنتيجة ترضي الشعب المصري.

ومن جانب آخر أكد “طارق قابيل” والذي يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة الداخلية، أنه قد تم بناء مدينة السادات علي ما يقرب من 9063 فدان، وتضم المنطقة الصناعية 632 مصنع ، وتبلغ استثمارات هذه المصانع 24.5 مليار جنيه، وتقوم هذه المصانع بتشغيل 50 ألف عامل بشكل مباشر وبها 25 ألف عامل بشكل غير مباشر.