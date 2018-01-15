رد فعل وزير الطيران المصري على اعتراض مقاتلات قطر للطائرات الإماراتية

Advertisements

في صباح اليوم الاثنين أعلنت سلطة الطيران المدني التابعة لدولة الإمارات العربية عن اعتراض طائرات مقاتلة قطرية، لـ طائرتين مدنيتين، وذلك أثناء هبوط الطائرات المدنية في دولة البحرين واعتبرت الإمارات أن هذا الموقف قد يمثل خرقاً في الاتفاقات الدولية المتعارف عليها بين الدول.

حيث أعرب وزير الطيران المدني المصري “شريف فتحي” عن أسفه حيال ما فعلته المقاتلات القطرية تجاه الطائرات المدنية الإماراتية صباح يوم الاثنين ، حيث قامت بعض من المقاتلات القطرية باعتراض طائرات مدنية إماراتية، ووصف “فتحي” أن اعتراض مثل هذه الرحلات المعروف مسارها، بالتصرف الغير مبرر، حيث انها حاصلة علي التصاريح اللازمة، وهذا يمثل خطراً كبيراً على سلامة الملاحة الجوية بين الدول.

Advertisements

كما أكد الوزير في تصريحاته أن هذا التصرف الغير لائق من قبل الجهات القطرية، يشكل إعتراض وخدش جميع الاتفاقيات والقوانين الدولية، وأيضاً لا يعد هذا التصرف من الشهامة والانسانية حيث أنه قد يعرض المسافرين إلى الخطر.

كما أكد “فتحي” أن دولة الامارات العربية، لها كل الحق في أن تعترض على هذا الإختراق في قانون الملاحة الجوية، وأن مصر سوف تدعمها في اتخاذ أي موقف ضد حكومة قطر.

اقرأ أيضاً: تصاعد جديد في الازمة الخليجية بسبب اعتراض قطر لطائرة إماراتية

كما أكدت وكالة الأنباء الإماراتية رفضها التام لهذا التهديد، حيث أنه سوف يؤثر على حركة الطيران وأن الإمارات سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال هذا التهديد حتي تضمن أمن وسلامة الطيران المدني لديها، وحتى تؤمن سلامة جميع ركاب الطيران المدني وعدم تعرضهم لمثل هذا التهديد مرة أخرى.

ومن المعروف أن الإمارات العربية المتحدة، من أول الدول التي ساندت مصر في مقاطعة قطر بعد أن تأكدوا من أنها من أكثر الدول الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين بل و للإرهاب بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط، وقامت كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين بمقاطعة قطر، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها .

ومن المؤكد أن قطر على أشدها من هذه المقاطعة، وتريد أن تنتقم من كل من ساعد في مقاطعتها، وبالأخص لأن علاقتها الدبلوماسية بدولة الإمارات قبل المقاطعة كانت جيدة .