لهذه الأسباب تراجع السادات عن خوض سباق انتخابات الرئاسة

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كشف رئيس حزب الاصلاح والتنمية محمد أنور السادات عن سبب تراجعه عن خوض سباق الانتخابات الرئاسية هو تعرضه للهجوم المنظم والتشويه الموجه لصورته من بعض وسائل الإعلام عقب إعلانه عن عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية مضيفا أن ذلك الهجوم لا يوجد مبررات له.

وأضاف السادات أن من أسباب عدم خوضه السباق الانتخابي للرئاسة المقبل أنه بالتعاون مع أعضاء حملته الانتخابية قيم على مدار ثلاثة أيام الماضية الموقف بالكامل و صدر القرار بعدم الترشح في الانتخابات بناء على رأي معظم أعضاء الحملة موضحا أن الموقف أكبر من عملية جمع التوقيعات وإعداد التوكيلات.

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وأكد السادات أن قراره نهائي بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأنه لن يعتبر جزء من مسرحية أو منافس شرفي على حسب وصفه إلا في حالة وجود ضمانات وأسس واضحة تؤكد نزاهة وحيادية مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية ووجود شواهد تؤكد تطبيق تلك الضمانات.

وأوضح السادات في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الاثنين للكشف عن موقفه من السباق الرئاسي أن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة يعتبر مخيب للآمال في عدد من النقاط، من أبرزها الفترة المحددة للدعاية الانتخابية وضيق المدة المحددة لجمع توكيلات من المواطنين للترشح و التزكيات من أعضاء مجلس النواب.

وطالب عضو مجلس النواب السابق من الشعب المصري وخاصة الشباب عدم العزوف عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية وعدم مقاطعتها حتى تفتح المجال السياسي مرة أخرى في البلاد مضيفا أنه سوف يظل يمارس دوره في الدفاع عن قضايا ومشكلات وهموم المواطن المصري ويطالب بحقوقه وحرياته أملا في مستقبل أفضل للعيش فيه حيث سوف تكون هناك ظروف مختلفة وإيمان بالإرادة الشعبية.

وفي ختام المؤتمر الصحفي أوضح السادات أن الشعوب تمتلك الحق في تحديد مصيرها والمشاركة في حكم بلادها.

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