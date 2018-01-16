أخبار الطقس اليوم الثلاثاء 16/1/2018.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

Advertisements

جاء في البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن يسود على شمال البلاد طقس مائل للبرودة، وأنه سوف يمتد حتى محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدل على أغلب المناطق في شمال الصعيد.

كما ورد فى التصريحات أنه سوف تشهد البلاد طقس مائل للدفء على أغلب المناطق علي جنوب الصعيد، وذلك سوف يكون في ساعات النهار، ثم يصبح الطقس شديد البرودة مع دخول ساعات الليل.

Advertisements

من جهة أخرى، جاء في أخبار الطقس اليوم أنه من المتوقع أن تظهر في الأفق حالة السحب المنخفضة بالإضافة إلى حالة السحب المتوسطة وذلك سوف يكون على شمال البلاد، كما يتوقع الخبراء أنه سوف تقل كلاً من الرؤية الصباحية في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك سوف يكون على شمال البلاد.

وتمتد حتى تصل إلى شمال الصعيد وعن حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية غربية خفيفة ثم يتغير ويصبح معتدلة، كما يتوقع الخبراء أن تنشط حركة الرياح خلال اليوم على خليج السويس بالإضافة إلى البحر الأحمر.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط فقد جاء أنه سوف تكون معتدلة، وأنه سوف ترتفع حركة الموج خلال اليوم الثلاثاء فيه من متر ونصف إلى مترين، وعن حركة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وفيما يخص حالة البحر الأحمر فقد جاء في تصريحات الأرصاد الجوية أنها سوف تكون معتدلة إلى مضطربة وأنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم من مترين إلى مترين ونصف المتر وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الثلاثاء على محافظات مصر فهي:

الإسكندرية 13 18

مطروح 10 18

السلوم 07 18

بلطيم 14 19

سيوة 07 19

العريش 10 19

رفح 09 18

بورسعيد 12 18

القاهرة 12 18

وسط الدلتا 11 18

دمياط 12 18

رأس سدر 11 20

الإسماعيلية 10 19

السويس 10 19

نخل 02 16

كاترين 03 18

نويبع 13 19

طابا 12 17

الطور 12 21

مرسى علم 15 22

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 13 23

المنيا 06 20

الفيوم 08 20

بني سويف 08 20

أسيوط 07 20

الأقصر 08 23

سوهاج07 21

قنا 08 22

الوادي الجديد 08 22

أسوان 10 25

أبو سمبل 09 23

رأس حدربة 16 25

شلاتين 15 26

أبو رماد 16 25

حلايب17 24.