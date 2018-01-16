وزير التعليم يكشف عن مصير التابلت بعد انتهاء الدراسة لطلاب الثانوية

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قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، بالكشف عن مصير تابلت طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء العام الدراسي، حيث ورد أنه من المقرر بالنسبة إلى التابلت الذي مقرر توزيعه وتسليمه إلى طلاب الصف الأول الثانوى من أجل خطة الوزارة فى تطوير المنظومة التعليمية.

من المقرر أنه لن يتم تسليم هذا الجهاز مرة أخرى إلى الوزارة، حيث يمكن للطلاب حاليا أن يقوموا بالاحتفاظ بالتابلت بعد انتهاء المرحلة الدراسية، وقد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في تصريحاته الحالية قائلاً: “الطالب مش هيرجع جهاز التابلت مرة أخرى”.

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وأكمل قائلاً: “بعد انتهاء فترة دراسته بالمرحلة الثانوية”، وقد أكد السيد الوزير على أن الوزارة بشكل كبير حريصة على مصلحة الطالب بالإضافة إلى أنها لن تعمل على تكرار تجربة التابلت كما حدث بالعام الماضي، وقد رأت أن المصلحة العامة تري أن يظل الجهاز مع الطالب.

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جدير بالذكر أن بعض الطلاب قد تعرضوا إلى الحبس بسبب عدم إرجاع التابلت الذي استلموه للوزارة خلال السنوات الماضية، ولهذا ترددت بعض التساؤلات القلقة من قبل أولياء الأمور حول مصير التابلت ومصير أولادهم في حالة تلف أو سرق أو حدث له اى حادث.

ولهذا اكدت الوزارة على أنها سوف تقوم بتوزيع الجهاز بشكل مجاني فى المنظومة الجديدة مجانا على الطلاب، وتخفيف التكاليف يتم حاليا العمل على تصنيع تابلت مصرى لطلاب بدل الذي كان يتم استيراده من الخارج.