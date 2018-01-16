الكشف عن شخصية المتهمين في قضية “اغتيال السيسي”

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ورد في أحدث التصريحات المتعلقة بشأن قضية اغتيال السيسي رئيس البلاد، أن النيابة العسكرية قد أعلنت أن القضية رقم 148 لسنة 2017، قد تبين فيها أن هناك أثنين من النساء قد شاركا في محاولة اغتيال الرئيس أثناء تواجده لأداء فريضة العمرة في المملكة العربية السعودية بعد أن انضمت إلى تنظيم ولاية سيناء.

جدير بالذكر أن التحقيقات قد أعلنت أن المتهمتين هاربتين حاليا من القضاء والمحاكمة في القضية المعروفة اعلاميا باسم محاولة اغتيال السيسي، والتي شملت 301 متهما، وأن السيدتان هما حنان بسيوني عبد الله وميرفت فتحي.

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حيث تم وضع المتهمة ميرفت من قبل المتهم أحمد عبد العال بيومي والملقب حركيا وسط الجماعة أبو جعفر كجزء من مخطط الاغتيال اغتيال ولي العهد السابق محمد بن نايف خلال أدائه العمرة عام 2015 مع الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وعن شخصية الدكتورة ميرفت فتحي والمتهمة في قضية إغتيال الرئيس السيسي، ورد أنها طبيبة محل عملها في مكة المكرمة، وتعد الزوجة الثانية للمتهم أحمد عبد العال والذي يعمل مدير سويس أوتيل الموجود في المملكة السعودية، وكانت مهمتهما إدخال المتفجرات إلى الحرم المكي في نفس توقيت تواجد الرئيس وولي العهد.

وعن خطة إغتيال الرئيس السيسي، جاء أن المتهمة باعترافات المتهمين حاولت اثنائهم عن تنفيذ المهمة ولكنهم كانوا يرغبون في استغلال عدم تفتيش النساء بدقة في الحرم لتنفيذ هي المهمة، حيث قام المتهمون الرجال بشراء مواد كيميائية من سوق الكعكية.

وقاموا بتخزينه في الطابق 34 داخل الفندق الذي يعملون به، كما قاموا بتصنيع حزام ناسف لكي يتمكن احدهم من ارتدائه في نفس وجود الرئيس داخل الحرم ويقوم بتفجير هناك، ولكن قد كشف المخطط من قبل السلطات السعودية، وعليه قررت المحكمة العسكرية بتأجيل هذه القضية إلى جلسة 23 من يناير القادم.