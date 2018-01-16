الموعد الرسمي لزيادة فاتورة الكهرباء القادمة

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أعلنت وزارة الكهرباء في أحدث تصريحاتها عن موعد الزيادة الجديدة علي فاتورة الكهرباء، أن الوزارة قد قررت إضافة رسوم جديدة طبقا لخطتها على فاتورة الاستهلاك الشهرية للمواطنين في جميع المحافظات.

وأن هذه الزيادة سوف تكون مقابل خدمة كفاءة الطاقة، أكدت وزارة الكهرباء على أنها سوف تقوم بالبدء في تطبيق وتحصيل هذه الزيادات الجديدة الرسمية على فاتورة الكهرباء في شهر يوليو القادم.

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من جهة أخرى، قد كشفت العديد من المصادر أن نسبة رسوم الكهرباء المقررة مقابل تحسين كفاءة الطاقة على حسب تصريحات لوزارة سوف يتم حسابها على كل كيلو وات ساعة من استخدام المواطنين، وقد تم الاتفاق مع جهاز مرفق الكهرباء بالإضافة إلى حماية المستهلك، لكي يتم إضافة هذه الزيادة الجديدة ضمن قواعد حساب التعريفة.

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وقد أعلنت المصادر الرسمية والتي كشفت عن هذا الأمر، أن المجلات الحالية والتي تقوم فعليا بعملية التمويل من خلال العمل علي صندوق كفاءة الطاقة المتخصص، من المقرر لها أن تقوم بضم برنامج الإضاءة عالية الكفاءة من أجل أن يتم احتساب العملاء الذين يحسبون ضمن صغار المستهلكين، والتي تشملهم لائحة استهلاك أقل من 200 كيلووات ساعة شهريًا.

هذا بالإضافة إلى العمل علي برنامج تحسين كفاءة الطاقة والذي قد ادرجته الوزارة بالمدارس بالإضافة إلى والتدريب وبناء القدرات والمساهمة ايضًا في آلية ضمانات الاقتراض، والمباني الحكومية ايضًا، كما تعمل علي نشر أهمية استخدام السخانات الشمسية.