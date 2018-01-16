القوات المسلحة تعلن عن تفاصيل تدمير عددا من الأوكار الإرهابية الجديدة

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قامت القوات المسلحة باستكمال خطتها نحو القضاء علي الارهاب في محافظة سيناء، حيث أعلنت اليوم الثلاثاء أنها قد تمكنت اليوم في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من أجل دحر الإرهاب من إلقاء القبض على 3 أشخاص ينتمون إلى العناصر التكفيرية بعد أن كشف أمر مراقبتهم للقوات وتحركاتها.

كما تم تدمير عبوة ناسفة جديدة كان قد سبق واعدوها لاستهداف القوات المتواجدين في وسط سيناء، من جهة اخرى، ورد أنه قد قوات الجيش قد أعلنت عن نجاحها في تدمير عدد كبير ايضًا خلال خطة اليوم من الأوكار التي تتبع العناصر الإرهابية.

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حيث تم العثور ايضًا بداخلها على كميات كبيرة من مواد الإعاشة والوقود، حيث كانت تستخدمها العناصر التكفيرية أثناء تواجدها في تلك المنطقة، وأكدت القوات المسلحة على أنها قد تمكنت من تدمير عدد 6 مزارع ايضًا تابعة إلى العناصر الإرهابية كانت مزروعة بشكل كامل شتلات نبات البانجو المخدر.

كما تم تخزين ايضًا حوالي طن آخر في المزرعة من نفس المخدر، كما تم القبض على 2 عربة ربع نقل بعد أسفر تفتيشها على العثور على كمية كبيرة من نفس المخدر ايضًا، وقد تم ضبط اتوبيس في إطار محاولة القوات المسلحة علي إحكام السيطرة بشكل كامل على المعابر المختلفة المؤدية إلى منطقة وسط سيناء.

حيث وجد مخبأ بداخله كمية كبيرة من سلك اللحام عندما كانوا في طريقهم لتسليمها إلى العناصر التكفيرية بالإضافة إلى بعض قطع غيار الدراجات النارية ايضًا.

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