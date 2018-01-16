وزارة المالية تكشف سر انخفاض جمارك السيارات

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أكد الدكتور “مجدي عبد العزيز” رئيس مصلحة الجمارك، على أنه لا توجد أية تخفيضات في الضرائب الجمركية على السيارات، من ضمن منظومة صناعة السيارات، التي قامت مصلحة الجمارك بالمشاركة بها.

وأعلن “عبد العزيز” في تصريح له أنه كان يتوقع أن يساهم انخفاض سعر صرف الدولار في تسهيل الاتفاق على تطبيق الشراكة المصرفية الاوربية، والتي من أهم أهدافها إنهاء الجمارك علي السيارات الأوروبية التي تستوردها مصر، وذلك بعد أن يتم تسديد 3% تخفيض يصل إلى مرة واحدة في العام القادم، وذلك بعد أن تم تعليق التخفيض مرتان خلال عام 2014 وأيضاً في عام 2018.

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كما أكد أيضاً رئيس مصلحة الجمارك، أن مثل هذه الاتفاقات الدولية تساعد فى تخفيض الضرائب الجمركية علي السيارات المستوردة، كما شدد على أنه لابد من وجود أجهزة قوية حتى تراقب الأسعار في الأسواق المحلية.

ومن جانب آخر أكد مصدر مسؤول في هيئة التنمية الصناعية، أنه حتى الآن لم ترد إلى الهيئة أية معلومات بخصوص ما قد توصل إليه المكتب الإستشاري الألماني، والذي من شأنه أن يتولي مراجعة هيكلة صناعة السيارات فى جمهورية مصر العربية.

كما أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها قد استعانت بأهم مكاتب الاستشاريين حتي يقوموا باعادة صياغة الهيكلة، وذلك بعد ما جرت بعض الخلافات عند تقديمها في مجلس النواب أثناء الانعقاد السابق، والتي نالت انتقادات كبيرة من منتجي ومصنعي السيارات في الدول الأوروبية.

وقد تعتمد الاستراتيجية، والتي من المفترض أن يصدرها مجلس النواب بشكل قانوني، على خفض الجمارك على السيارات المستوردة وذلك مقابل فرض ضرائب، والتي من شأنه أن يحدد نسب الخصم والإعفاء من رسوم الجمارك للمصدرين وأيضاً المصانع ومستوفي النسب المحددة من التصدير والإنتاج المحلى.

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