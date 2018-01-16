تصريحات مثيرة للجدل أعلنتها صحيفة “الراي” الكويتية بعد الاعتداء على الطفل المصري من كويتى

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في الأيام الماضية قام مواطن كويتي الجنسية بالتعدي بالضرب على طفل مصري، وذلك بعد أن فاز الطفل المصري على إبنه في مباراة “كاراتيه” والتي أقامت في مدينة السمالية الكويتية.

وذكرت الصحيفة أيضاً أن المواطن الكويتي قام بالإعتداء على الطفل المصري بالضرب، وذكرت انه “أدّبه حتى لا يتجرّأ مرة أخرى” وحتى لا يهزم زملائه في المباريات القادمة مرة أخرى، وذلك من بعد أن فاز الطفل المصري على إبن الطفل الكويتي في المباراة.

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كما أشارت الصحيفة أن والد الطفل المصري قام بعمل محضر بواقعة الضرب ضد الأب المعتدي، وذلك بالإضافة إلى إرفاق مقاطع الفيديو التي سجلت واقعة الضرب من خلال أجهزة الموبايل التي كانت يصور بها المشجعين بالمباراة لحظة فوز الطفل المصري علي الطفل الكويتي بعدما أعلن حكم المباراة وهو يرفع يد الطفل المصري، ليعلن فوزه على الطفل الكويتي، ثم قام الحكم باحتضان الطفل المصري الفائز تعبيراً له عن تهنئته بالفوز ثم يظهر الأب الكويتي ويعتدي على الطفل المصري بطريقة وحشية أمام الحاضرين ، والتي أدت إلى إحداث كدمات متفرقة فى جسم الطفل المصري، ومن الأكثر من ذلك ضربه بهذه الوحشية أمام الحاضرين دون أن يفعل شئ سوى أنه فاز على الخصم.

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وأكد مصدر أمني بالكويت أن والد الطفل المصري المصاب، اصطحب ابنه إلى المستشفى ليخضع للعلاج اللازم، واهتمت المستشفى بالطفل وما تعرض له من إيذاء بدني ونفسي، وقام الأب بطلب تقرير طبي من إدارة المستشفى وتوثيق جميع الإصابات الموجودة فى طفله، وقام الوالد أيضاً بتسجيل بيانات والد الطف والال الذي قام بالإعتداء على ولده، وتم تسجيل قضية الإعتداء بالضرب، وجاري الآن استدعاء الأب المعتدي على الطفل،ستماع إلى أقواله وأقوال الشهود، لكي تقوم المحكمة القضائية بأخذ الإجراءات القانونية ضده.

ومن جهة أخرى طالب والد الطفل المصري، جميع الجهات المسؤولة أن يتم كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الأب، الذي تجرد قلبه من مشاعر الرحمة والحب، وطالب أيضاً عرض ولده على طبيب نفسى حتى يمر من هذه الأزمة النفسية التي تعرض لها، من دون أن تترك أي أثر في سلبي في بناء شخصيته.