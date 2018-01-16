الحكومة تدرس مشروع زيادات جديدة على كروت المحمول وتراخيص السيارات

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في صباح يوم الأثنين الموافق 15/1/2018، ناقش مجلس النواب برئاسة “علي عبد العال”، تقرير لجنة الخطة والموازنة وذلك عن مشروع قانون تم تقديمه من قبل الحكومة، على تعديل بعض أحكام القانون، وينص هذا التعديل على فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة المصرية.

ويشمل المشروع أيضاً زيادة في الرسوم تراخيص السيارات، وخطوط المحمول، وأيضاً زيادة رسوم على رسوم الإقامة للأجانب المقيمين في مصر، وزيادة رسوم إصدار جوازات السفر ويعرض موقع مصر 365 أهم ما جاء في مشروع القانون.

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كما ينص المشروع على تغيير بعض الرسوم، وبالإضافة إلى إضافة بند جديد بشأن خطوط المحمول، وخصوصاً بأن هذا القانون لم يتم فيه أي تعديلات من حوالي 10 سنوات، كما تضمنت الزيادة فرض رسوم 200 جنيه لتجديد جواز السفر أو استخراجه، وطلب الحصول على الجنسية المصرية رسومه قدرت ب 10 آلاف جنيه، ورسوم استخراج رخصة سلاح قدرت ب 2550 جنيه، أما تجديد رخصة السلاح فقدرت ب 1000 جنيه.

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أما بشأن الأجانب المقيمين في مصر فأصبحت الرسوم 500 جنيه للتصالح في حالة التأخير في تسجيل الإقامة، وتشمل الرسوم التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، وتشمل أيضاً عن كل ترخيص تجديد الإقامة.

وتم فرض رسوم على استخراج رخص للسيارات، وتبدأ من نسبة 0.25% من الثمن الأصلى للسيارة، والتي لا يزيد سعة محركها عن 1330 سم مكعب، ولا تزيد عن 1630 سم مكعب، وإضافة 1.75% من ثمن السيارة الأصلي على السيارات التي تزيد سعة محركها على 1630 سم مكعب، ولا يتعدي 2030 سم مكعب، وتطبق زيادة 2.5% للسيارات التي تتعدى سعتها عن 2030 سم مكعب، كما تشمل الزيادة أيضاً فرض رسوم على تجديد رخصة القيادة وتبدأ من 225 جنيه، وذلك على حسب السعة اللترية للسيارة، و تصل إلى 3000 جنيه بحد أقصى.

كما نصت التعديلات تخفيض الرسوم المقررة بكل بند من البنود السابقة، بنسبة تصل إلى 50% وهذا بشأن تجديد رخص السيارات التي قد مر على صنعها ما يزيد عن 15 عاماً، كما شملت الزيادة أيضاً فرض رسوم تقدر ب 50 ج عند شراء خط محمول جديد، وفرض 10 جنيهات عند دفع فاتورة خط المحمول.