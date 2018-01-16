“ممثل الصحة العالمية” يهنئ مصر على تصديق “السيسي” على قانون التأمين الصحي

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إرسال ممثل منظمة الصحة العالمية في جمهورية مصر العربية الدكتور جون جبور رسالة يعلن فيها عن تهنئة جموع الشعب المصري بعد قيام رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون التأمين الصحي الشامل، وأضاف قائلاً “يجب أن تكون خطوة إلى الأمام، في الطريق من أجل الوصول إلى تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين”.

وقد قامت “الجريدة الرسمية” بنشر نص مواد قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بعد أن قام رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي بالتصديق على نص قانون رقم اثنين لسنة 2018 حيث أعلن موافقة معظم نواب البرلمان المصري عليه ما عدا أربعة فقط من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة البرلمانية التي تم عقدها في شهر ديسمبر 2017.

Advertisements

وتضمنت مواد قانون التأمين الصحي الجديد الشامل على العديد من النقاط التي تعد هامة من أجل مناقشتها للمشروع ومنها دور رئيس مجلس الوزراء المصري بوضع اللائحة التنفيذية من مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الشامل خلا لمدة تصل إلى ستة أشهر من نشر قانون التأمين الصحي الجديد الشامل في الجريدة الرسمية، مع البدء على تطبيق القانون بعد الانتهاء من المدة المقررة.

وتضمن أيضا قانون التأمين الصحي الجديد على أن تسري أحكام القانون بصيغة تعد إلزامية على جميع مواطني الدولة المصرية، وتضمنت صيغة اختيارية إلى جميع المغتربين أو المصريين المقيمين في خارج جمهورية مصر العربية وعلى أبنائهم.

كما تضمن قانون التأمين الصحي الجديد الشامل على جميع أفراد القوات المسلحة، وكذلك جميع أصحاب المعاشات، وجميع أفراد الأسرة المصرية التابعة إلى القوات المسلحة، وأصحاب المعاشات وكذلك الأرامل على أن يكون اشتراكهم في التأمين الصحي الجديد بقيمة تصل إلى اثنين في المئة فقط من المعاش شهرياً، أما بالنسبة إلى الزوجة الغير عامة فتكون النسبة 3%، والأبن نسبة 1%.

وأعلنت وزير الصحة والسكان المصري ان فرد المواطن المصري من قانون التأمين الصحي القديم هو مائة وسبعة وثمانين جنيه، أما في القانون التأمين الصحي الشامل الجديد فقد أصبح نصيب الفرد ألف ومائة وأربعة ستين جنيه للمواطن المصري، كما سيبدأ تنفيذ النظام الجديد للتأمين الصحي على مواطنين القناة على أن يتم تغطية التأمين الصحي لجميع المواطنين في الدولة المصرية خلال 15 سنة قادمة

أقرا المزيد “الغرف التجارية” تطالب “وزير الصحة” تمثيل “الصيدليات” بقانون التأمين الصحي الجديد