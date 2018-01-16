بشري سارة من وزارة المالية للمصريين.. الأبرز في الصحف

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أكد وزير المالية عمرو الجارحي أن الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري شهدت أفضل أداء منذ أكثر من 10 سنوات نظرا لجهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الدولة برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي وبدء مزاولة النشاط الاقتصادي واستعادة ثقة المستثمرين.

وبحسب صحيفة الأهرام أوضح الجارحي أن العجز الأولي تراجع ليحقق 14 مليار جنيه وذلك يمثل 0.3% من الناتج المحلى مقارنة بالناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام الماضي البالغ 39 مليار جنيه و1.1% مشيرا إلى تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ليحقق 38% وبذلك يفوق معدل نمو المصروفات العامة سنويا المقدر ب 25%.

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وأكد الجارحي أن النصف الأول من العام المالي الجاري سجل استمرار التحسن الكبير في أداء حصيلة الضرائب حيث شهدت نمو بنحو 61% مقارنة بما سجلته العام الماضي بنحو 12% ومتوسط نمو البالغ 14% خلال ثلاثة سنوات الماضية، كما سجلت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام الجاري لتصبح 24% وتصل إلى 33.9 مليار جنيه منها 28 مليار جنيه لتسديد عجز معدل النمو البالغ 19%.

وقد نقلت صحيفة الأخبار اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير محمد عرفان حيث أكد الرئيس على استمرار جهود الحكومة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة القصوى بما تمتع به البلاد من مقومات وقدرات بشرية كبيرة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع عرض فيه الخطة الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2025 والتي تسعى إلى تطوير القطاع لكي يصبح من إحدى الدعائم الأساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي بالدولة ومن ضمنها زيادة مساهمة قطاع الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي من 3.5% إلى 8% على أن يتزامن ذلك زيادة فى زيادة حجم الصادرات التكنولوجية من 3.25 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، وأيضا توفير فرص عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة ل 4.5 مليون مواطن.

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