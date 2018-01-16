“الأرصاد” تتوقع رياح وأتربة تصل إلى العاصفة يوم الخميس والجمعة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور “أحمد عبدالعال” حيث أعلن أنه من المنتظر خلال الفترة القادمة أن تتعرض جمهورية مصر العربية لحالة من عدم استقرار الحالة الجوية خلال يوم الخميس القادم ويمتد إلى يوم الجمعة القادمة.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالعال أنه من المتوقع أن تنشط حركة الرياح على معظم أنحاء جمهورية مصر العربية، ومتوقع أيضا أن تكون الرياح محملة بالأتربة والرمال لتصل إلى حد العاصفة في بعض المناطق بالدولة المصرية، مما سيؤدي إلى انخفاض في مستوى “الرؤية الأفقية” وخصوصاً على الطرق السريعة والصحراوية مما سوف يؤدي على حالة من الاضطرابات المناخية الشديدة التي سوف تؤثر على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

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وأضاف الدكتور أحمد عبدالعال أن اضطرابات الطقس في الدولة المصرية سوف يزيد من الشعور ببرودة الجو وخصوصاً يوم الجمعة القادمة، وأشار إلى تكاثر السحب التي تكون ممطرة على السواحل الشمالية في الدولة المصرية وتمتد إلى بعض من محافظات الوجه البحري إلى جانب محافظات في وسط محافظة سيناء.

وأشار الدكتور أحمد عبدالعال إلى تكاثر السحب الممطرة التي تصل إلى محافظة القاهرة، على أن يكون الطقس المتوقع يوم الخميس والجمعة القادمين أن يكون مائل للبرودة خلال ساعات النهار، ويزيد الإحساس بالبرودة في بداية ساعات الليل وشديد البرودة في آخره على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقد وجه الدكتور أحمد عبد العال النصيحة إلى الجميع بعدم ممارسة أي نشاط بحري وخصوصاً في البحر الأبيض المتوسط وتجنب الآثار السلبية الناتجة بسبب حركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة وخصوصاً على فئة كبار السن والمصابين بالأمراض التنفسية والأمراض الصدرية.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة فإن العظمى المتوقعة على السواحل الشمالية الغربية تصل إلى ثمانية عشر درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية للدولة المصرية تصل إلى تسعة عشر درجة مئوية، أما بالنسبة إلى محافظات الوجه البحري وكذلك محافظة القاهرة فإن درجات الحرارة المتوقعة العظمى ثمانية عشر درجة مئوية، أما بالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة على محافظات شمال الصعيد فمن المتوقع أن تصل إلى 19 وعلى المحافظات الواقعة في جنوب صعيد الدولة المصرية تصل إلى 22 درجة مئوية.

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