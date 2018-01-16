الغرفة التجارية بالفيوم تستقبل الخبير الإيطالي في التسويق السياحي “لينري ستيفانو”

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الفيوم – استقبل اليوم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم “مجدى طه جاب الله” السيد لينري ستيفانو الخبير الإيطالي في التسويق السياحي والتنمية الريفية برفقة المهندس رمضان علي مدير برنامج الإتحاد الأوربي للتنمية الريفية بمحافظة الفيوم وحضور المهندس عبد المحسن مصطفى وكيل الغرفة التجارية والمحاسب حازم السنوسى مدير عام الغرفة التجارية بالفيوم

قال أ. مجدى طه جاب الله رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالفيوم أن هذه الزيارة تأتي في إطار دراسة أوجه التعاون المشترك لبرنامج الإتحاد الأوروبي للتنمية الريفية بالفيوم ” EU- JRDP ” ، ومناقشة تشكيل لجنة العمل المحلية بالبرنامج وأدوارها المتوقعة للتسويق للسياحة البيئية بمحافظة الفيوم .