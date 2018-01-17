أخبار الطقس اليوم الأربعاء 17/1/2018.. درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

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جاء بشأن أخبار الطقس اليوم الأربعاء أن هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت أنه يتوقع أن يسود خلال ساعات النهار طقس معتدل على أغلب المناطق في شمال البلاد، كما ورد أنه سوف تمتد حتى تصل إلى شمال الصعيد، وعن حالة الطقس على جنوب الصعيد يتوقع أن تكون مائلة للدفء وذلك، على تنكسر الموجة ويصبح الطقس شديد البرودة ليلا.

أعلنت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تظهر كلا من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة وذلك على شمال البلاد، كما ورد أنه سوف تقل كلا من الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية في ساعات الصباح وذلك سوف يكون على شمال البلاد، كما يتوقع أن تمتد حتى تصل إلى شمال الصعيد.

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جاء في أخبار الطقس اليوم الاربعاء المتوقعة أنه سوف تظهر كلا من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة في شمال البلاد، كما يتوقع أن يصاحبها حالة من سقوط الأمطار، وذلك على السواحل الشمالية الغربية.

وعن حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية غربية معتدلة، كما جاء في التصريحات أنها سوف تنشط حركتها خلال اليوم على شمال البلاد، كما أعلنت أنها سوف تمتد حتي تصل إلى البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطرابها.

وعن حالة البحر المتوسط فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم، حيث أكد الأرصاد الجوية على أنها سوف تصل إلى من 5ر1 متر إلى مترين، وعن حركة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة ثم أنها تتغير وتصبح مضطربة، وأنه يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، وحركة الرياح فهي سطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الاربعاء على محافظات مصر، فهي كالتال:

القاهرة 12 19

بلطيم 11 18

وسط الدلتا 11 19

الإسكندرية 11 18

مطروح 10 19

السلوم 07 17

سيوة 06 19

بورسعيد 14 18

دمياط 12 18

الإسماعيلية 10 20

السويس 10 20

العريش 07 18

رفح 07 17

رأس سدر 10 20

شرم الشيخ 16 21

نويبع 13 19

كاترين 02 12

الطور 11 21

نخل 02 17

طابا 12 18

الفيوم 08 19

الغردقة 14 21

مرسى علم 15 23

بنى سويف 08 19

المنيا 07 18

أسيوط 07 19

أبوسمبل 09 21

سوهاج 07 20

قنا 08 21

الوادى الجديد 10 21

الأقصر 07 22

أسوان 09 21

ابو رماد 17 24

راس حدربة 17 25

شلاتين 16 25

حلايب 18 24.