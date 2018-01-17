مرتضى منصور يعلن عن تشكيلة حكومته القادمة في حال فوزه برئاسة الجمهورية

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قام المستشار مرتضى منصور بالإعلان عن تشكيلة حكومته في حال فوزه برئاسة الجمهورية القادمة، حيث أكد رئيس نادي الزمالك والذي يعد أحد المرشحين الحاليين إلى رئاسة الجمهورية فى الانتخابات القادمة لعام 2018، أنه حريص على اختيار جميع الوزراء في حالة فوزه بعناية كبيرة، وأنه لن يجعل السن مقياساً لأختياره بل العمل الجيد.

أكد ”مرتضي منصور” علي أنه سوف يقوم بإختيار المهندس “إبراهيم محلب” في حالة فوزه ليكون رئيساً للوزراء، ولو قرر أن ترأس الوزارة سيده سوف تكون الدكتورة “سحر نصر”، حيث أعلن خلال تصريحاته الإعلامية مع المذيعة الشهيرة “بسمة وهبة”، في اللقاء الذي أذاعته شاشة برنامج ”هنا القاهرة” والذي تم بثه على قناة “القاهرة والناس”، أنه من المتوقع أن يحتفظ ايضًا في وزارته بالمهندس “خالد عبد العزيز”، كما أنه سوف يعين في منصب وزير الصحة الدكتور “عوض تاج الدين”.

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وأن أول قراراته المتعلقة بالوزارة ربما تكون دمج كلا من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في مصر في وزارة واحدة لعدم حاجته لذلك، حيث قال: “أنا مش شايف في تعليم في مصر”، وأكمل في تصريحاته المتعلقة بالتعليم قائلا: “يجب تغيير سياسة التعليم من الحفظ إلى الفهم”، كما كشف رئيس الزمالك عن الشخص المتوقع أن يتولى منصب وزيراً للإعلام في حالة توليه رئاسة الجمهورية وهو أسامة الشيخ.

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