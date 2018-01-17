الصحة تعلن عن زيادة أسعار 30 صنفا دوائيا فى الأسواق

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قامت رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة إلى وزارة الصحة، الدكتورة رشاد زيادة، بالإعلان عن البدء فى تحريك أسعار بعض الأسعار الأدوية الموجودة بالأسواق المصرية، حيث ورد أن الوزارة قد أعلنت عن زيادة سعر 30 صنفًا دوائيًا جديد.

جاء في تصريحات رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التي قد كشفت عنها في مداخلة هاتفية لشاشة برنامج “يحدث في مصر”، والذي يذاع على شاشة القناة الفضائية “إم بي سي مصر”، من خلال المشاركة التي قدمها معها الإعلامي شريف عامر، أنه قد قامت لجنة تسعير الأدوية بتحديد عدد ونسبة الأدوية التي سوف يتم تحريك اسعارها، وذلك بعد تقديم أصحاب الشركات شكاوي تفيد أن سعرها بالأسواق أقل من سعر تكلفة إنتاجها.

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وعن أصناف هذه الأدوية أكدت أنها خاصة بعلاج أمراض الضغط والسكر والقلب، والأعصاب والمخ وبعض الأدوية الأخرى، أما عن هذه الزيادة فإنها سوف تكون طبقا لخطة اللجنة لكل صنف بحيث تتراوح ما بين 10 لـ50% من قيمة صنف الدواء الحالية.

وعن نواقص الأدوية في مصر، فقد أكدت الدكتورة زيادة أن الأسعار الحالية والمعلنة غير صحيحة، وأن المسؤول عن إعلان الاسعار الحقيقية وزارة الصحة فقط، وعلى أي جهة ترغب فى معرفة أسعار نواقص الأدوية عليها بالتعامل مع الوزارة فقط وعدم السماح لأي جهة اخرى أن تنشر الأكاذيب حول هذا الأمر.

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