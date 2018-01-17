وقف بث “قناة الشرق” لأجل غير مسمى

Advertisements

خرجت بعض التصريحات الإعلامية المشيرة إلى أنه قد قررت إدارة قناة الشرق بث القناة على أن لأجل غير مسمى، حيث ألمح رئيس مجلس إدارة قناة “الشرق” الإخوانية، الدكتور أيمن نور، أنه بالنسبة إلى قناة الشرق التى تبث في الفترة الحالية من تركيا، أنه ربما يكون أخر بث القناة اليوم علي أن يتم وقف العمل فى القناة من جديد لأجل غير مسمى.

كتب رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية، على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، في هذا الصدد “ماذا تفعل إذا تسرب إلى بيتك فأر؟!، هل تخفي الخبر لانك تشعر بالعار؟!”، وأكمل الدكتور أيمن نور منشوره: “هل تتعايش واهلك مع الفار؟!، هل تشعل فيه وفي بيتك النار؟! ربما يكون هذا آخر وأصعب قرار”.

Advertisements

جدير بالذكر، أنه عن السبب الحقيقي وراء غلق قناة الشرق الفضائية، أن القناة قد تعرضت فى الفترة الأخيرة لهزة مالية كبيرة، وأن إدارة القناة قد قامت بتسريح بعض العاملين فيها ايضًا مؤخرًا، خاصة بعد أن لم تتمكن من صرف رواتبهم وهو الأمر الذي أغضب العاملين فيها.

جاء فى أحدث تصريحات الدكتور أيمن نور، أنه قد تقرر أن يتم وقف بث قناة الشرق لأجل غير مسمي بسبب هذه الأزمة المالية، وأن بث القناة المقرر حاليا سوف يكون أخر يوم له كان يوم أمس، وسيتم إغلاق القناة بداية اليوم الأربعاء.

اقرأ ايضًا: بعد التحديثات الأخيرة لقناة ام بي سي ماكس MBC MAX 2017 تعرف على أحدث ترددها