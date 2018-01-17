“برلماني” يعترض على زيادة أسعار تذاكر المترو دون تطوير الخدمة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 اعتراض عضو مجلس النواب “حسين غيتة” على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق دون إجراء أي تطوير حقيقي في خدمات مترو الأنفاق، وأضاف قائلاً “ارتفاع تكاليف تشغيل مترو الأنفاق قد يكون من الصعب التطوير في ظل العمل على تثبيت أسعار تذكرة المترو ولكن هذه الزيادة لابد أن يقابلها تطوير حقيقي في مترو الأنفاق”.

واستئناف النائب “حسين غيتة” تصريحاته قائلاُ “لابد أن تقابل زيادة أسعار تذاكر المترو تطوير حقيقي في مترو الأنفاق المتمثلة في عربات قطارات مترو الأنفاق، والصيانة وأنظمة تشغيل خطوط المترو” وأضاف متسائلاً “كيف يتم رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق” دون حدوث أي تطوير حقيقي في خدمات المترو؟”.

Advertisements

وأشار البرلماني حسين غيتة في بيان صادر عنه “لن يقل المواطن المصري أن يهان داخل عربات مترو الأنفاق أو أن يحدث نفس ما كان في القدم في ظل إدخال اي زيادات جديدة، ولكن يجب أن يتم مراعاة محدودي الدخل إلى جانب الموظفين الذين يعتمدون على مترو الأنفاق بصفة أساسية في تنقلاتهم فيكون لهم اشتراكات مدعمة، وأيضا الطلاب وكذلك فئة المعاقين، فالمواطن المصري يجب أن يتحمل بصفة أساسية فاتورة الإصلاح ما يلزم إعادة النظر في الأسعار لكن على مراحل ومراعاة البعد الاجتماعي”.

وتابع البرلماني حسين غيتة أن عربات مترو الأنفاق دون تكييف أو أماكن من أجل جلوس الركاب بشكل غير حضاري وشكل غير لائق، إهمال شديد في عربات مترو الأنفاق وكذلك طريقة الاستخدام، حتى أن المواطن المري لن يكون قادرة على قبول أي زيادة في أسعار تذاكر المترو دون أن يكون هناك مقابل يلمسه من تطور في عربات المترو.

وأوضح النائب حسين غيتة أن مترو الأنفاق يعد هو وسيلة المواصلات الحكومية الوحيدة التي تعد أقل نفقة وتكلفة على المواطن المصرية ويستخدم مترو الأنفاق أكثر من 3 مليون مواطن مصري في تنقلاتهم اليومية.

والجدير بالذكر أن وزير النقل والمواصلات “هشام عرفات” قد أعلن عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر المترو على أن يتم المحاسبة على أساس عدد المحطات لكل تسع محطات على أن يزيد سعر تذكرة المترو جنيه مصر لكل تسع محطات إضافة، وأشار أن الحد الأقصى لسعر تذكرة مترو الأنفاق سوف يكون ستة جنيهات للخط الكامل.

أقرا المزيد تكدس وزحام بمحطات مترو الأنفاق بالخط الأول لتوقف القطارات لمدة 25 دقيقة