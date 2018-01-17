وقت إضافي يستضيف الأمير عبدالله بن سعد

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وقت إضافي يستضيف الأمير عبدالله بن سعد

تعرض قناة 22 الفضائية بعد صلاة ظهر الجمعة على قناة 22 الفضائية 19 يناير الجاري ، اللقاء الخاص مع عضو شرف نادي الهلال السعودي الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود في برنامج “وقت إضافي”، والذي يُقدمه الإعلامي ماجد العيدان، وتم المونتاج في مقر القناة بالعاصمة البريطانية لندن.

وسيتم عرض الحلقة في تمام الساعة الواحدة ظهراً، على أن يتم إعادتها في نفس اليوم الجمعة الساعة 7.00 مساءا، وكذلك في الواحدة من صباح يوم السبت والساعة 7.00 صباحاً.

وسيتحدث الأمير عبدالله بن سعد عن عدة جوانب خاصة في حياته وكذلك عن تجربته الشعرية وإهتماماته الرياضية وعلاقته بنادي الهلال ودعمه للعبة كرة القدم في لقاء شامل ومثير.

يذكر أن قناة 22 الفضائية، تُبث على قمر العرب سات بدر 4، وتردد 11977، وإستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 5/6، وكذلك على حساب القناة في سناب شات arab22tv.