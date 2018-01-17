“علاء الأسواني” يعتقد أن “خالد علي” هو الأفضل لرئاسة الدولة المصرية

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تابع موقع مصر 365 مقال قد كتبه علاء الأسواني عن الانتخابات الرئاسة المصرية القادمة خلال العام الجاري 2018 تحت عنوان “ماذا سيفعل المرشح خالد علي؟”، وقد جاء في المقال أن علاء الأسواني يعتقد أن المواطنين في الدولة المصرية لا يعتقدون خسارة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقد أعلن علاء الأسواني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي باقي في منصبه إلى أجل غير مسمى، ووصف العملية الانتخابية بأنها مسرحية هزلية من أجل منح الرئيس المصري فترة رئاسية قادمة، منذ أن سقطت الدولة المصرية في حكم العسكريين خلال عام 1952.

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وأضاف علاء الأسواني أن الانتخابات المصرية والاستفتاء التي حدثت لم تكن حقيقية، حتى أن انتخابات الرئاسية التي تم خلال عام 2012 والتي كان من نتائجها فوز محمد مرسي النتائج الحالية تدل على أن المجلس العسكري قد تلاعب في نتائجها.

وأكد علاء الأسواني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يفوز بالانتخابات الرئاسة القادمة ليس لأنه هو الأكثر الشعبية ولا بسبب تمسك المصريين ببقائه، ولكن من أجل أنه لا يوجد انتخابات من الأساس.

وأكد علاء الأسواني أن جميع شروط النزاهة التي لابد أن تتوافر في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأضاف علاء الأسواني أن الإعلام المصري غير نزيه من أجل إعطاء فرصة متكافئة ومتساوية لجميع المرشحين، ولا يوجد أشرف قضائي بعيد عن إرادة النظام السياسي ولا فترة متاحة من أجل أن يتمكن كل مرشح من عرض أفكاره على الجماهير المصرية في جميع المحافظة.

وأشار علاء الأسواني أن اللجنة العليا للانتخابات المصرية قد قامت الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيينها مما أفقدها الحياد المطلوب، وأشار أن نظام الرئيس المصري الحالي لا يعبأ بالمعارضين داخل جمهورية مصر العربية حيث أنه يملك عصا القمع القادرة على التنكيل بهم لكل العالم الخارجي.

وطرح علاء الأسواني سؤال وهو “هل من المفيد أن يتقدم أي مرشح جاد في هذه الانتخابات الهزلية التي تفتقر لأبسط شروط النزاهة؟” وأعلن القوى الديمقراطية داخل الدولة المصرية انقسمت حول هذا السؤال إلى رأيين الأول يتبني المقاطعة الشاملة، والرأي الثاني يرى أن المقاطعة هو سلاح تم استعماله كثيراً ولم يسفر عن أي نتيجة.

وأكد علاء الأسواني أنه مقتنع تماماً بالمرشح خالد علي على أنه هو الأفضل لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية حيث أنه شاب يحمل العديد من الأفكار والرؤى الجديدة لإدارة الدولة المصرية فضلاً عن أنه مرشح مدني، إلى جانب تمتعه بعشرين عام خبرة سياسية.

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