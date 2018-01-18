تعرف على كلمة الرئيس السيسي في افتتاحية مؤتمر حكاية وطن

Advertisements

قام رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي اليوم بإلقاء كلمة خاصة به خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حكاية وطن، وفي بداية المؤتمر حرص الرئيس على دعوة جميع الحضور للوقوف تحيةً وتقديرًا للمصريين.

وأكد أيضاً الرئيس السيسي على جميع الانجازات الهامة الذي تم تحقيقها خلال الـ4 سنوات الماضي، وأكد أنها لم تحدث إلا بوجود جميع المصريين وهم السبب الرئيسي في تقدم جميع الصناعات والمشروعات.

Advertisements

ويذكر أيضاً أن الرئيس أشاد برد فعل الشعب المصري واستجابته لعملية الإصلاح الذي تعتبر من أهم مصادر الفخر لمصر ، وأكد السيسي ايضاً أن جميع المشروعات الذي يتم تقديمها حالياً لن يجني ثمارها سوى الاجيال القادمة.

الجدير بالذكر أن الرئيس أكد خلال كلمته على زيادة الرقعة العمرانية على أرض مصر لمواجهة الكثافة السكانية، حيث تمثل تحدي كبير لجميع المواطنين وهذا بسبب تخطي عدد المصريين المليون نسمة.