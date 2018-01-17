السيسي:الشعب المصري العظيم تمكن بوعيه العميق وبصيرته من إنقاذ بلده من مسار مظلم

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قام رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بإلقاء كلمة مطولة في افتتاح مؤتمر “حكاية البلد” الذي استمر ثلاثة أيام في فندق في القاهرة، أعلن فيه بيانه عن فترة الرئاسة التي تقترب من الاكتمال، وتناول السيسي في خطابه العديد من الرسائل الموجهة إلى المصريين، مؤكدا أن المصريين، بوعيهم العميق وبصيرتهم، تمكنوا من إنقاذ بلادهم من مسار مظلم محاط بمؤامرة تسعى إلى تفكيك الدولة وتقويض مؤسساتها .

وأوضح السيسي خلال خطابه انه تم انتهاء ولاية قيادة هذا الوطن العزيز أو كما قال عليها مهمة إنقاذ وطن والحفاظ على حاضره ومستقبله، ودوامة سقوط وانهيار بلدان المنطقة، وأوضح السيسي انه قبل ان يستعرض الانجازات التي تم تحقيقها سوف يقوم بمراجعة التحديات التي قام بمواجهتها ، وقد قال انه لاجل رسم خريطة للمستقبل، يجب أن نستخلص دروسا من الماضي وأن نقيم الواقع على أساس الموضوعية والنزاهة.

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وخلال بيانه قام الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعراض ما تم خلال الفترة الرئاسة في جميع مجالات العمل الوطني من خلال المناقشات والحوار وتبادل الرؤى التي تتسم بالشفافية والانفتاح، حيث استعرض التفاصيل والبيانات في إطار من تقديم الأرقام والوقائع المجردة وتحليلها على أساس علمي وتقني، واوضح ان الرؤى الذي كان يطمح بتحقها في فترة الولاية قد حققها عن طريق الصدق، وقد خاطب الشعب قائلا “أقول لكم الحقيقة أن ما أنتجته الأمة المصرية القديمة خلال الفترة الماضية هو نتيجة حلم وضعه هذا الشعب العظيم بعزم وتحدي منذ أن قرر التمرد ضد من حاولوا نهب آماله وتطلعاته، وخطف وطنه وسرقة هويته”.

وقد قال السيسي ان ما حدث هو عبارة عن قصة شعب عظيم تمكنا، في أربع سنوات، من التوحد والتوحيد للوقوف بثبات في تحد في وجه التحدي ذاته ، ومن خلال قوة هذا الشعب وصلابته قد مر بأكبر خطر واستطاع ان يتجاوزه، وأن ما حدث يعد قصة شعب عظيم رفض تقييد إرادته الحرة أو الاستسلام لمصير كرامته ومجده، وقد قال السيسي خلال بيانه “لقد تمكن الشعب المصري العظيم، بوعيه العميق وبصيرته، من إنقاذ بلده من مسار مظلم محاط بنذر من الصراع الداخلي مؤامرة لتفكيك وتقويض واستنفاد ركائز الدولة”.

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