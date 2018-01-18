السيسي يحذر المصريين من الغفلة والضعف التي يمكن ان يتم استغلالها في قيام المؤامرات

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قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالتحدث خلال بيانه الرئاسي عن مواجهة الشعب المصري للارهاب وقام بالاشادة بدور القوات المسلحة في الامر حيث قال انه كان في مقدمة هذه المعركة كان أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة المصرية التي كتب تاريخها وتضحياتها في ظل نضال الوطن المصري، من ناحية أخرى، كان المصريون في معركة أخرى، ليست اقل شراسة من مكافحة الإرهاب، وهي الأمل وإرساء أساس سليم لمستقبل هذا الجيل والأجيال القادمة، حيث قال “لقد وضعنا معا حجر الزاوية لمشروعنا الوطني الذي يهدف إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة في بلد حر رعاه أبناء شعب قوي وكريم”.

وقد قال السيسي خلال خطابه ان تاريخ الأمم ليس حلقات منفصلة أو جزر معزولة، وإنما سياق يزدهر في النضال والانتصارات التي تنشأ عن رحم الصمود والمعاناة، وقال “كانت أمتنا دائما أمة عظيمة متميزة بالفخر والمجد”، وقال لكي نستطيع تمرير المستقبل علينا أن نقف وقفة حقيقية لاستخلاص الدروس لما تم توثيقه حقا ثم نقوم برسم الطريق إلى الأمام، وقد أوضح الرئيس إن ما نعيشه اليوم هو نتيجة لما فعلناه بالأمس، ووضح انه على مدى السنوات الخمسين الماضية، قد تعرضت مصر لضربات عنيفة ومتتالية، حيث قال “اسمحوا لي أن أذكركم لحظة كسر إرادتنا الوطنية عندما وصلنا إلى حرب يونيه 1967، ومن ثم مرور النصر في أكتوبر، الذي أعاد الكرامة والوطنية قبل الأرض، وتوحيد الأمة العربية بأسرها تحت راية النصر”.

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ثم قام الرئيس السيسي بذكر حروب المنطقة العربية بعد نصر أكتوبر بداية من حرب العراق وايران، ثم غزو العراق للكويت الذي اوضح انه كا مفاجأة للأمة العربية بأكملها، وقال انه بعد انسحاب الحروب من سماء منطقتنا العربية، حل عام 2011 في أحداث في المنطقة، حيث انتشر الغضب في المنطقة بسبب الفساد، ثم قامت ثورات الربيع العربي التي كانت تطمح إلى التغيير نحو الأفضل وذلك قبل أن تستولي عليها القوات من الشر والظلام باسم الدين في بعض الأحيان وباسم الحرية والديمقراطية في أوقات أخرى، وأوضح انه لا يتحدث عن المؤامرات ولكنه ينبه الشعب المصري من الغفلة التي يمكن ان يتم استغلالها في قيام المؤامرات.

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