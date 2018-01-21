السيسي: أنجزنا 11 ألف مشروع على أرض الوطن

Advertisements

قام الرئيس السيسي بالكشف خلال مؤتمر حكاية وطن أن الدولة المصرية أنجزت حوالي 11 ألف مشروع على أرض مصر، وهذا ما يعادل عمل 3 مشروعات في اليوم الواحد ويعتبر ذلك رقم قياسي لأي دولة تريد النهوض، ووصل حجم الأموال في هذه المشروعات نحو 2 تريليون جنيه.

جديراً بالذكر أن السيسي أكد أنه في 30 يونيو 2018 سوف يكون لدينا مساحة 200 ألف فدان زراعي، وهذا يكون على خلاف مشروع المليون ونصف المليون فدان وهم تابعين لشركة الريف المصري، ووافق أيضاً وزير الزراعة على عمل مشروع الـ20 ألف فدان.

Advertisements

وأيضاً أضاف أنه تم إقامة العديد من المشروعات الكبرى والمتنوعة، ومن أهمها إقامة 100 ألف صوبه ومليون رأس ماشية وحوالي 40 ألف فدان مزارع سمكية، وتم تقديم خطة مرسومة لبناء العاصمة الادارية الجديدة وتقديم المشروعات الزراعية والغذائية.