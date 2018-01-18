السيسي للشعب: لا يستطيع اي رئيس ان يفعل شيء دون مساعدتكم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في خطابه إلى الشعب مصري أنه لا يمكن لرئيس ان يعمل شيء دون مساعدتكم ” في خطاب يعد خارجا عن النص في بيانه، ولقد أكمل كلامه قائلا للشعب ” يمكننا أن نصنع من اجل بلادنا مجد وتاريخ نفخر به امام الأجيال القادمة، والطريقة والسبيل من اجل ذلك الامر هو الاتحاد حول هذا البلد.

وقد وجه كلامه للشعب قائلا “أبناء مصر قد ظننت أن نهاية حياتي المهنية لخدمة الوطن هو عندما كنت من ممثلي الجماعات المجتمعية المصرية في 3 يوليو 2013 منحازا مع رجال القوات المسلحة لإرادة شعبنا العظيم، واعتبرت أن قمة طموحي وصلت عندما تولت قيادة الجيش المصري، وأشهد على الله أنني لم أكن طالبا لموقف أو سلطة ولم ابحث عن أي مهام أخرى بعد انتهاء مهمتي في قيادة الجيش المصري الذي أفخر بأن أكون ملكا له، وأعتز بدوره الوطني، لكنني لم أتردد في تكليفكم بالترشح للرئاسة لذلك فقد اخترت القيام بمهمة إنقاذ وطن وحماية أمة”.

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والجدير بالذكر ان الرئيس السيسي قد أكمل كلامه قائلا “منذ بداية المسيرة الوطنية التي قمنا بها معا منذ 8 يونيو 2014، كانت الرؤية واضحة مستمدة من آمال وتطلعات هذا الشعب العظيم”، وقد أكمل كلامه قائلا “لقد كنت خيارا واضحا، وقررت اقتحام المشاكل ومواجهة التحديات في مسارات متوازية، من اجل ايجاد حلول حقيقية لا تقوم على حلول مؤقتة تؤدي الى المزيد من التفاقم بعد فترة من الوقت”.

وقال الرئيس السيسي انه منذ اللحظة الأولى، قد اختار الصراحة والصدق كوسيلة للحد من التحديات والمخاطر وحقائق الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، حيث قال “لقد قلت لكم بوضوح تام أن إعادة بناء الدولة المصرية وإحداث تغيير حقيقي في حياة المصريين وأطفالهم يتطلب منا جميعا أن نعمل بجد ونضحي بجد وإخلاص ونزاهة حتى نصل جميعا إلى الهدف المنشود ، ولقد قلت لكم في أكثر من مناسبة بأنني بمفردي لا استطيع أن احقق أي شيء، ولكن معا يمكننا التغلب على أكبر التحديات، التي لا يمكن ابدا ان اغلب عليها بمفردي”.

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