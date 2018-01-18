أخبار الطقس اليوم الخميس 18/1/2018.. درجات الحرارة المتوقعة علي محافظات مصر

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جاء في البيان الصادر عن أخبار الطقس اليوم الخميس، أنه قد أعلنت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في هذا النهار من المتوقع أن تنشط فيها الهواء المثيرة للرمال والأتربة، وأن هذا سوف يظهر خاصة في شمال البلاد، وأنه سوف يستمر حتى يصل إلى جنوب محافظات مصر، حيث ترتفع حركة الرياح وتصل إلى حد العاصفة على الأنحاء المكشوفة، كما جاء في تصريحات الخبراء أنه من المتوقع أن تنشط حركة الرياح على كلا من البحر الأبيض المتوسط مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي لإضطرابها.

وعن أخبار الطقس اليوم، أعلن خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تزداد كثافة السحب المنخفضة اليوم الخميس بجانب السحب المتوسطة، وذلك سوف يظهر على أغلب المناطق في شمال البلاد، كما يتوقع أن يرافقها خلال اليوم عملية هطول الأمطار وذلك على أغلب السواحل التابعة للشمال، كما يتوقع الخبراء أنه سوف تؤثر حركتها في وسط سيناء والقاهرة بالإضافة إلى أغلب المناطق في محافظة الدلتا، كما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أن حالة الطقس سوف تكون متوسط خلال النهار ثم تصل إلى درجة الصقيع مع دخول الليل.

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وفيما يتعلق بحالة البحر الابيض المتوسط فقد جاء أنها سوف تكون خلال اليوم غير مستقرة على أغلب الانحاء بشكل كبير، كما يتوقع أن تزداد حركة الموج خلال اليوم من أربع أمتار إلى خمسة أمتار، وبالنسبة إلى حركة الرياح فقد جاء أن حركتها سطحية شمالية غربية، وعن البحر الأحمر فمن المتوقع أن يكون متوسط إلى غير مستقر، كما يتوقع أن تزداد حركة الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات اليوم الخميس على أغلب محافظات مصر فهي سوف تكون كالتالي:

مطروح 11 20

القاهرة 12 20

وسط الدلتا 11 19

العريش 09 21

السلوم 07 17

الإسكندرية 13 19

بلطيم 11 19

سيوة 06 20

بورسعيد 14 20

دمياط 12 19

رأس سدر 10 20

رفح 08 19

الإسماعيلية 09 21

السويس 10 21

نويبع 14 20

نخل 04 18

شرم الشيخ 15 23

طابا 12 17

أسيوط 06 20

كاترين 04 13

الطور 10 21

سوهاج 07 21

المنيا 06 20

راس حدربة 16 24

الغردقة 13 24

قنا 08 21

الفيوم 08 20

مرسى علم 15 22

بنى سويف 08 20

الأقصر 08 22

أبو رماد 16 24

أسوان 09 23

أبو سمبل 09 21

الوادي الجديد 11 21

شلاتين 15 25

حلايب 17 23.