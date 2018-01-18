إعرف مواعيد المناسبات الإسلامية في عام 2018

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مع بداية العام الجديد يتسائل الكثيرين عن ما هي المناسبات الإسلامية التي من المقرر أن يشهدها العام الجديد، حيث نستعرض لكم أبرز المواسم الإسلامية المتوقعة أثناء العام الهجرى 1439 والعام الميلادى 2018، والتي تعد ثابتة فى أيام محددة من الشهر القمرى ولا تتغير مواعيدها من سنة لأخرى و نسردها لكم فيما يلى:

الإسراء والمعراج: وهي الليلة التي أسري فيها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم رفعه إلى السماء العليا، وجرى العرف على الاحتفال بها ايضًا فى جمهورية مصر العربية ليلة الـ 27 من رجب من قبل دار الإفتاء.

وعن موعد ذكرى الإسراء والمعراج، ورد أنه استنادا لحسابات المعهد القومى للبحوث الفلكية أنها سوف تكون يوم السبت الموافق 27 رجب 1439 هجرية والذي يوافق يوم 14 أبريل 2018.

النصف من شعبان: كان الفاطميون فى جمهورية مصر العربية يحتفلون بها واستمرت تلك العادة إلى هذه اللحظة، ستوافق استنادا للحسابات الفلكية يوم الثلاثاء 15 شعبان الموافق 1 أيار 2018.

التماس هلال شهر رمضان: يتوقع أن الحسابات الفلكية يكون الثلاثاء 19 شعبان 1439 هجريا الموافق 15 أيار 2018.

غزوة بدر: وهو يوم مجيد في تاريخ الإسلام ففيه كسب المسلمون يقاد من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم على كفار قريش فى السنة الثانية للهجرة، وسيكون ذكراها يوم السبت 17 رمضان الموافق 2 يونيو 2018.

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