بالفيديو “بسمة وهبة” تكشف السبب لطردها “بائع الفول” من أمام منزلها

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تابع موقع مصر 365 رد الإعلامية الشهيرة بسمة وهبة على جميع الشائعات والأخبار التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب بعض القنوات المصرية عن قيامها بطرد “بائع فول” من أمام منزلها.

حيث أعلنت على “قناة القاهرة والناس” الفضائية أثناء برنامجها “هنا القاهرة” أن ابنتها التي تبلغ من العمر عشر سنوات تنزل كل يوم في أثناء انتظارها لأتوبيس المدرسة أمام عربة بائع الفول، وأضافت أن العاملة أخبرتها أن هناك ولد أسفل المنزل “بيصفر” لابنتها.

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وأضاف بسمة وهبة أن هذا هو السبب من الأول الذي لم تريد من أجله أن تطرح الموضوع وهي أن الموضوع يتعلق بابنتها البالغة من العمر عشرة سنوات لعدم تداول الموضوع على الميديا ووسائل الإعلام وهي لا ترغب إلى إحداث أي مشاكل نفسية لبنتها.

وأشارت بسمة وهبة أنها كانت تنتظر أن يتم نسيان الموضوع، وتسائلت “هل أنتم تقبلوها على نفسكم بنت عندها عشر سنوات جسمها أكبر من سنها شوية، أنت حد وحش قوي، ويا جماعة ياريتني طلبت منه أن يرحل، لكن طلبت منه أن يقف بعيد عن المكان الذي تقف فيه بنتي”، وأضافت أنها لم تخبره ولم تقوم بمواجهته.

وأضافت بسمة وهبة أنها قالت التالي” من فضلك لو سمحت أقف في حتة تانية، الرزق في كل حتة، مش لازم في الحتة دي بالذات، لا هو مش هتنقل هو قرر انه مش هيتنقل من المكان ده”.

وأشارت بسمة وهبة أن بائع الفول بعد أن طلبت منه أن ينتقل من المكان أخبر العديد من الأشخاص عن هذه الواقعة، وأضافت “أن بائع الفول رأي نفسه مسكين بسبب أنها لم تواجهه بالحقيقة ليكذب على نفسه وبدأ يصدق كذبه ويصدقه ويحكيه للناس”.

أعلنت بسمة وهبة “أنها في الوقت الحالي تظلم بائع الفول في المحل الذي يبيع ويدفع ضرائب إلى جانب اتباع الشروط الصحية، وأضافت أن بائع الفول اللي في الشارع مدلع عن بائع الفول في المحل”، وأشارت أن بائع الفول بيعاكس كل النساء والبنات في المنطقة، وأعلنت أن هناك من استغل هذه الواقعة من أجل أن يقوم بتصفية حسابات قديمة بينه وبينها.

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