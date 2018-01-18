تعرف على اسعار تذاكر القطار المتوقع اعتمادها خلال فبراير القادم

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استطاع موقع مصر 365 الحصول على الأسعار الجديدة لتذاكر السكك الحديدية في مصر سواء في الصعيد او في محافظات الوجه البحري والتي من المتوقع ان يتم اعتمادها في بداية فبراير المقبل وذلك بعد أن يوافق عليها مجلس الوزراء، وصرحت المصادر إن تذاكر القطارات المتميزة ارتفعت بنسبة 150 في المئة ، و الأولى مكيفة الهواء بنسبة 30٪، والثانية 50٪، والقطارات الأولى والثانية فئة ” الفي اي بي” بنسبة 15٪.

ومن المتوقع ان تزيد اسعار التذاكر كالتالي:

القاهرة – بني سويف: القطارات الخاصة 15 جنيها بدلا من 6 جنيهات، والطبقة الأولى مكيفة 48 جنيها بدلا من 37 جنيها، والدرجة الثانية 33 جنيها بدلا من 22 جنيها، والقطارات “VIP” الدرجة الأولى 75 جنيها بدلا من 65 جنيها، والدرجة الثانية 52 جنيها بدلا من 45 جنيها.

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القاهرة – المنيا: مميز 30 جنيها بدلا من 12 جنيها، والطبقة الأولى مكيفة 88 جنيها بدلا من 59 جنيها، والدرجة الثانية 51 جنيها بدلا من 34 جنيها، والقطارات “VIP” الدرجة الاولى 121 جنيها بدلا من 105 جنيه، والدرجة الثانية 81 جنيها بدلا من 70 جنيها.

القاهرة – أسيوط: مميز 43 جنيها بدلا من 17 جنيها، والطبقة الأولى مكيفة الهواء 99 جنيها بدلا من 76 جنيها، والدرجة الثانية 63 جنيها بدلا من 42 جنيها، والقطارات “VIP” الدرجة الأولى 156 جنيها بدلا من 135 جنيها، والدرجة الثانية 98 جنيها بدلا من 85 جنيها إسترلينيا.

القاهرة – سوهاج: خاص 50 جنيها بدلا من 20 جنيها، والطبقة الأولى مكيفة 113 جنيها بدلا من 87 جنيها، والدرجة الثانية 70 جنيها بدلا من 46 جنيها، والقطارات “VIP” الدرجة الأولى 179 جنيها بدلا من 155 جنيه، والدرجة الثانية 110 جنيها بدلا من 95 جنيها.

القاهرة – نجع حمادي: مميز 55 جنيها بدلا من 22 جنيها، والطبقة الأولى مكيفة 124 جنيها بدلا من 95 جنيها، والطبقة الثانية 78 جنيها بدلا من 52 جنيها، والقطارات “VIP” من الدرجة الأولى 196 جنيها بدلا من 170 جنيه، والصف الثاني 121 جنيه بدلا من 105 جنيه.

القاهرة – قنا: مميزة ب 58 جنيه بدلا من 23 جنيها، والطبقة الأولى مكيفة 134 جنيها بدلا من 103 جنيها، والدرجة الثانية 83 جنيها بدلا من 55 جنيها، والقطارات “VIP” بالدرجة الأولى 213 جنيها بدلا من 185 جنيه، والدرجة الثانية 127 جنيه بدلا من 110 جنيه مصري.

القاهرة – الأقصر: مميزة 63 جنيه بدلا من 25 جنيها، والدرجة الأولى مكيفة 142 جنيه بدلا من 109 جنيه، والدرجة الثانية 86 جنيها بدلا من 57 جنيها، والقطارات “VIP” الدرجة الأولى 225 جنيه بدلا من 191 جنيه، والصف الثاني 133 جنيه بدلا من 115 جنيه.

القاهرة – أسوان: قسط 70 جنيه بدلا من 28 جنيه، مكيفة الهواء من الدرجة الأولى 172 جنيه بدلا من 132 جنيه، و والدرجة الثانية 101 جنيها بدلا من 67 جنيها، والقطارات “VIP” من الدرجة الأولى 271 جنيها بدلا من 235 جنيها، والصف الثاني 156 جنيها بدلا من 135 جنيها.

القاهرة – الزقازيق: مميز 13 جنيها بدلا من 5 جنيهات، والطبقة الاولى مكيفة 39 جنيها بدلا من 30 جنيها، والدرجة الثانية 29 جنيها بدلا من 19 جنيها.

القاهرة – مرسى مطروح: مميز 50 جنيه بدلا من 20 جنيه، والطبقة الاولى مكيفة 119 جنيها بدلا من 91 جنيها، والدرجة الثانية 75 جنيها بدلا من 50 جنيها.

القاهرة – الاسماعيلية: مميزة 20 جنيه بدلا من 8 جنيه، والدرجة الأولى مكيفة 56 جنيها بدلا من 43 جنيها، والدرجة الثانية 41 جنيها بدلا من 27 جنيها.

القاهرة – بورسعيد: مميز 28 جنيه بدلا من 11 جنيه، والطبقة الأولى مكيفة 73 جنيها بدلا من 56 جنيها، والدرجة الثانية 50 جنيها بدلا من 33 جنيها.

القاهرة – دمياط: مميزة 25 جنيها بدلا من 10 جنيهات، للدرجة الأولى مكيفة 65 جنيها بدلا من 50 جنيها، والدرجة الثانية 45 جنيها بدلا من 30 جنيها.

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