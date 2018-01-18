وزير الإسكان يُعلن الخميس القادم أجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” القائم بأعمال السيد رئيس الوزراء لحين عودته من رحلته العلاجية، اليوم خلال مجموعة من التصريحات قراره الخاص باعتبار يوم الخميس القادم والذي سيوافق 25 يناير لعام 2018 أجازة رسمية للبلاد.

مضيفا أن تلك الأجازة ستكون بالتأكيد مدفوعة الأجر بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومة والقطاع الخاص، وقد جاء هذا القرار بسبب اعتبار هذا اليوم عيد ثورة 25 يناير، والتي كانت من قبل عيد الشرطة، هذا بالنسبة للعالمين في جميع المصالح الحكومية والوزارات والهيئات العامة والشركات التابع للقطاع العام والشركات التابعة للقطاع الخاص والشركات التابعة للقطاع الحكومي، هذا بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية.

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هذا وقد تولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منذ فترة أعمال السيد رئيس الوزراء، وذلك لحين عودته من رحلته العلاجية التي بدأها منذ فترة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، حيث لم يعد رئيس الوزراء قادر وقتها على استكمال عمله، وكان لابد له من أخذ أجازة للخضوع خلالها للعلاج.

الجدير بالذكر أن الفترة الماضية والتي سبقت تولى السيد وزير الإسكان أعمال رئيس الوزراء، قد انتشرت خلالها مجموعة من الأخبار حول تقديم السيد رئيس الوزراء استقالته، وذلك بسبب مروره بمشكلة صحية وعدم قدرته على الاستمرار في منصبه.

إلا أن المصادر المطلعة وقتها قد أفادت خلال التصريحات التي قامت بها، أن ما انتشر من أخبار حول استقالة رئيس الوزراء من منصبه لا أساس له من الصحة، وأن السيد رئيس الوزراء يباشر عمله بصورة طبيعية ولا وجود لديه أي نيه لترك منصبه.

بعدها بفترة ليست بالطويلة، قام السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتولي أعمال رئيس الوزراء، وذلك لحين خضوع الأخير إلى فترة علاجية بسبب إصابته بمرضه الأخير، وخلال الفترة الأخيرة، ذكرت مجموعة من المصادر أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء تتحسن بشكل جيد.

وذلك خلال مراحل العلاج التي يخضع لها حاليا بالخارج، وأكدت المصادر كذلك أنه من المقرر أن يعود خلال فترة قريبه إلى منصبه، وذلك لمباشرة عمله من جديد.

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