المدن الساحلية بمطروح تتعرض لعاصفة ترابية شديدة اليوم

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس عن مرور محافظة مطروح اليوم وخاصة خلال ساعات العصر بعاصفة ترابية، حيث تمر تلك العاصفة مصحوبة بالرياح الشديدة اليوم لتضرب المناطق والمدن الساحلية في المحافظة مثيرة قلق الكثير من المواطنين.

الجدير بالذكر، أنه على الرغم من سوء الأحوال الجوية اليوم في المحافظة، وخاصة على المدن الساحلية وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، إلا أن غرفة عمليات المحافظة قد أكدت اليوم خلال التصريحات الصادرة عن عدد من المصادر، أنها لم تتلق أي بلاغات حتى الآن بوقوع أي حادث على الطرق التابعة للمحافظة.

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مؤكدة أنه لم يقم أي أحد بإبلاغ غرفة العمليات عن وقوع أي حادث على طرق المحافظة، وذلك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ونظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع نسبة الخطر المحيط بالمحافظة، فقد عملت الجهات المعنية على اتخاذ الاحتياطات الضرورية في تلك الحالة.

وذلك من خلال إجراءات التنسيق التي قامت بها مع جميع الطرق السريعة التابعة للمحافظة، وأيضا مع الإدارة العامة للمرور، وذلك استعدادا لأي من المستجدات التي من الممكن أن تطرأ على المنطقة مع سوء الأحوال الجوية، هذا بجانب اتخاذ الاحتياطات الضرورية للحد من احتمالات وقوع الحوادث على الطرق.

وقامت هيئة الأرصاد الجوية كذلك بتوجيه تحذير شديد للمواطنين، وخاصة المسافرين على الطرق الصحراوية والطرق السريعة، وذلك بضرورة اتخاذ حذرهم اليوم لحين انتهاء العاصفة الترابية الشديدة، والتي من الممكن أن تتسبب في وقوع الكثير من الحوادث اليوم.

هذا وناشدت هيئة الأرصاد الجوية اليوم أيضا بعدم الخروج من البيوت، هذا إن لم يكن سبب الخروج ضروري أو حتمي، وذلك خاصة خلال وقت العصر وساعات الليل، حيث بدأت العاصفة الترابية خلال تلك الساعات.

بينما لم تقم هيئة الأرصاد الجوية بتوضيح التفاصيل التي تتعلق بوقت استمرار العاصفة، أو موعد انتهائها، ولكن على أي حال، يجب على الجميع اتخاذ حذرهم لحين انتهاء العاصفة الترابية، وذلك تفاديا لأي حادث من الممكن أن يقع بسبب الخروج في مثل هذا الجو الغير مطمئن على الإطلاق.

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