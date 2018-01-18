مدبولي عن العاصمة الإدارية الجديدة: لا يوجد مدينة بالعالم للاغنياء فقط

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قام الدكتور مصطفى مدبولي القائم باعمال رئيس مجلس الوزراء بالنيابة عن شريف إسماعيل ووزير الإسكان في جمهورية مصر العربية، بالتصريح عن أن المدن الجديدة اصبح لديها القدرة على استيعاب مايقرب من حوالي سبعة ملايين مواطن، وذلك في اثناء السنوات الماضية، كما انه قد اكمل كلامه قائلا انه يجب على الحكومة ان تقوم بتسريع وتيرة الإجراءات وإتمامها، وردا على سؤال: “لماذا لم تفعل مصر إجراءات تصدير الممتلكات”، قال القائم بأعمال رئيس الوزراء : “تواجه عملية تصدير العقار عقبات كثيرة، منها إمكانية تسجيل العقارات في الشهر العقاري، وقد كانت الحكومة قادرة على استكمال القانون الذي يسمح بتسجيل الممتلكات في الشهر العقارات مباشرة “.

وقال مدبولي “لا توجد مدينة في العالم للاغنياء من الشعب فقط” واكمل كلامه قائلا “العاصمة الادارية سوف تضع خطة من اجل الاسكان الاجتماعي والمتوسط، وذلك لكي يكون هناك امكانية من أجل نقل موظفي الوزارات والوكالات التي ستنتقل إلى العاصمة الجديدة”،والجدير بالذكر ان مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يقع على حدود مدينة بدر في المنطقة الواقعة بين طريق “القاهرة السويس” وطريق “القاهرة العين السخنة” شرق الطريق الدائري الإقليمي، بعد القاهرة الجديدة مدينتي ومدينة المستقبل، يقع الموقع على بعد حوالي 60 كم من مدينتي السويس والعين السخنة و 60 كم من قلب القاهرة. وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية حوالي 170 ألف فدان.

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ومن جانب اخر فانه قد تم إطلاق مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز” يوم أمس والذي سوف يستمر لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية رءيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في فندق بالقاهرة، والجدير بالذكر ان هذا المؤتمر سوف يتم حضوره من قبل عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري، وذلك في مختلف المجالات وايضا عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، وخلال المؤتمر، سيجيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على جميع استفسارات المواطنين التي قد تم طرحها من خلال مبادرة “اسأل الرئيس” التي كانت قد بدأت منذ يوم العاشر من شهر يناير وقد استمرت هذه المبادرة حتى يوم الخامس عشر من الشهر نفسه.

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