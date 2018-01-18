“عرفات” السكك الحديدية مهملة منذ 30 سنة واهتمت الدولة بالميكروباصات

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان وزير النقل والمواصلات المهندس “هشام عرفات” أنه خلال أول لقاء له مع رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” ليتم عرض خطته لقيادة وزارة النقل والمواصلات فرد الرئيس قائلاً “قبل ما تقولي الخطة قولي مشاكلك أية”.

وأشار المهندس هشام عرفات بعدما سمع هذا من الرئيس شعر براحة كبيرة حيث أنه يتكلم من أكبر رأس في الدولة المصرية يريد أن يعرف المشاكل من أجل اختراقها وحلها سويا، وأوضح أن مشاكل قطاع النقل متعددة ومتراكمة منذ العديد من السنوات.

Advertisements

وأعلن المهندس هشام عرفات أوضح أن ما يحافظ على استدامة خطة التنمية هي السكة الحديد التي لابد من تناولها بكل صراحة، وأضاف أن ما يحافظ على التنمية في المدن هو “النقل الجماعي”، وأوضح أن هناك خطأ رهيب خلال ثلاثين أو أربعين سنة بسبب الاهتمام بدعم الأسفلت على حساب السكك الحديدية وحساب النقل الجماعي.

وأعلن المهندس هشام عرفات أن مشكلات وزارة النقل والمواصلات تعد متراكمة منذ فترات طويلة جداَّ، وأعلن خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز” أن أكبر خطأ قد تم ارتكابه على مدار ثلاثين عام سابقة هي أن الدولة المصرية قد اهلمت هيئة السكك الحديدية ووجهت الاهتمام بدعم الإسفلت على حساب الهيئة.

وأعلن المهندس هشام عرفات قائلاً “بكل بساطة سلمنا البلد للميكروباصات وهي خدمة محترمة وناس محترمين يقدمون خدمة هامة للدولة، لكن لابد أن تكون منظمة، والدول جميعاً يقاس معيار تطورها أن الفقير أو المحدود الدخل لا يشتري عربية ويضغط على دخله من أجل شراء عربية ويأخذ قرض من البنك من أجل شراء عربية بس الميسور الحال يترك سيارته ويركب نقل جماعي محترم، وهذا توجه الدولة وتوجه سيادة الرئيس في هذا المجال”.

أضاف المهندس هشام عرفات الدولة المصرية خلال الفترة المستقبلية سوف تشهد تطور في خطوط السكك الحديدية للنقل الجامعي، وأشار أن هناك تطوير كبير في نقل البضائع داخل الدولة المصرية خلال عام 2022، وأشار بإن الوقت الحالي سوف تشهد خطوط السكك الحديدية تدهور بسبب تراكم أخطاء السنوات السابقة.

أقرا المزيد “السيسي” حكاية وطن ليست كشف حساب للرئيس لكنه عرض إنجازات 4 سنوات