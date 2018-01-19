أخبار الطقس اليوم الجمعة 19/1/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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ورد فى البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع وجود انخفاض كبير في درجات الحرارة، حيث يظهر تقلبات قوية على حالة الطقس اليوم الجمعة، وقد جاء في تصريحات خبراء هيئة الأرصاد أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم طقس معتدل نهارا، ثم تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد البرودة ليلا.

ومن المتوقع أن تنشط خلال اليوم حركة الرياح بحيث تكون شمالية غربية، وذلك خاصة على شمال البلاد وعلي رأسها جهة الشرق، كما جاء في أخبار الطقس اليوم أنه يتوقع أن تظهر حركة مثيرة للرمال بالإضافة إلى حركة الأتربة على أغلب المناطق المكشوفة منها.

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أعلن خبراء الأرصاد الجوية أنه سوف تنشط حركة الرياح خلال اليوم على كلا البحرين، بحيث تكون حركتها نشطة عن المعتاد علي البحر الأحمر والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى حالة من الاضطراب في حركة الملاحة البحرية المتوقعة وسوف يظهر ذلك بوضوح علي البحر المتوسط.

كما جاء في تصريحات أخبار الطقس اليوم أنه سوف تتكاثر كلا من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة وذلك على شمال البلاد كما يتوقع أن يصاحبها خلال اليوم حالة من سقوط الأمطار على أغلب السواحل الشمالية، كما يتوقع أن تمتد حركتها خلال اليوم إلى وسط محافظة سيناء، كما ورد أنها سوف تظهر على عدد من المناطق من الوجه البحري بالإضافة إلى محافظة القاهرة.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط، فقد جاء أنها سوف تكون خلال اليوم مضطربة جدا، مع وجود توقعات بأنها سوف تتأثر باضطرابات الطقس ويحدث ارتفاع فى حركة الموج فيه من ثلاثة إلى أربعة أمتار، علي عكس البحر الأحمر الذي يتوقع أن يشهد اعتدال ثم اضطراب ولكن سوف يشهد ارتفاع في حركة الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فهي كالتالي:

القاهرة 11 19

وسط الدلتا 11 18

مطروح 11 18

الإسكندرية 12 19

بلطيم 11 18

السلوم 07 1

سيوة 06 19

بورسعيد 12 18

رفح 08 18

دمياط 12 18

العريش 09 17

رأس سدر 10 18

الإسماعيلية 09 19

السويس 10 20

طابا 11 17

كاترين 04 14

نخل 04 16

نويبع 12 18

الغردقة 13 20

الطور 10 18

الفيوم 09 19

شرم الشيخ 14 20

مرسى علم 14 21

أسيوط 06 20

بني سويف 08 19

المنيا 06 20

الأقصر 08 22

سوهاج 07 21

قنا 08 21

أبو رماد 16 21

رأس حدربة 16 22

أسوان 09 23

شلاتين 15 22

أبوسمبل 09 22

الوادي الجديد 11 20

حلايب 17 21.