إغلاق مستشفى السلام الدولي

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قامت وزارة الصحة والسكان، باتخاذ قرارها بشأن إغلاق أحد أشهر المستشفيات الموجودة في منطقة المعادي في محافظة القاهرة، حيث تقرر غلق مستشفى السلام الدولي، وذلك لمدة شهر، وعن السبب في ذلك ورد أن الغلق يرجع إلى سبب إداريًا أى سبب تأديبي للمستشفى بعد أن ثبت بها حالة خيانة للأمانة.

ورد أنه قد قامت مستشفي السلام الدولي بمخالفة قرار مجلس الوزراء المتعلق بشأن المرضى الذين يدخلون إلى غرفة الطوارئ بشكل عاجل، حيث أن هذه الغرفة خصيصا يقدم عليها المرضي أصحاب الحالات الحرجة، إلا أن المستشفي قد رفضت استقبال حالة مريض إلا بعد أن تم مساومته بتحرير إيصال أمانة لصالح المستشفي لكي تتمكن من استقباله وكانت قيمة هذا الإيصال حوالي نصف مليون جنيه.

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وقام المريض بعد أن استقبلتها المستشفى وتم إجراء جراحة عاجلة له بتقديم شكوى رسمية لوزارة الصحة، حيث اتهم فيها مستشفى السلام الدولي، بالمساومة والإجبار على أن يقوم بالإمضاء علي إيصال أمانة يبلغ قيمته نصف مليون جنيه مصري لصالح المستشفى.

وبهذا تكون المستشفى لم تقوم بالعمل علي تطبيق القرار الصادر من خلال مجلس الوزراء بأن يتم استقبال المرضى خلال الــ 48 ساعة الأولى مجانًا في غرفة الطوارئ، وبالنسبة لهذا المريض كان مصاب في حادث سيارة.

وقد ترتب على الحادث أن بتر الساعد الأيسر للمريض بالإضافة إلى وجود العديد من الكسور المتفرقة في منطقة الحوض والساعدين، وقد استقبلته المستشفي وقامت بإجراء جراحة ناجحة له وتم زرع الساعد من جديد وعمل اللازم لباقي الإصابات والكسور ثم قامت المستشفي بتحرير هذا الإيصال لصالحها.

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جدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بغلق بعض الأقسام فقط داخل المستشفى حرصًا على سلامة المرضى الموجودين حاليا داخل المستشفى، حيث جاء في إطار تطبيق قرار السيد وزير الصحة والسكان، بالإضافة إلى محافظ القاهرة، أنه قد تقرر أن يتم غلق بعض العيادات والأقسام فقط داخل المستشفي.

جاء أنه قد تقرر تشميع في الدور الثامن 5 غرف عمليات، وترك غرفة واحدة للعمليات العاجلة وغرفة ايضًا من أجل الإفاقة، كما تم غلق جناح كامل كان يخص الأطفال حديثي الولادة وتحديدا غرفة الحضانات بشكل كامل.

كما تم غلق مبنى العيادات الخارجية، ولكن لم يتم غلق عيادة الفسيولوجيا العصبية، وذلك يرجع إلى وجود جهاز رسم المخ الخاص بالمستشفي بها، أما عن الدور الخامس قد تم إغلاق العيادات فيه ماعدا غرفة أشعة الدوبليكس، وغرفة اشعة الكيماوي، نظرا لحاجة المرضى لها، وتم إغلاق قسم الطوارئ بشكل كامل ولكن تم ترك غرفة الحالات الخطرة حيث لم يتمكن نقل هذه الحالات حرصًا على حياتهم.