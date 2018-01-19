الأرصاد الجوية: تعلن عن موعد تحسن حالة الطقس في مصر

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قام رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى مصر، الدكتور أحمد عبد العال، بالكشف عن تفاصيل الأحوال الجوية التي تجري في البلاد خلال الفترة الحالية والقادمة، حيث أكد السيد رئيس الهيئة على أن هذا الشتاء سوف تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بشكل كبير على أغلب الأنحاء.

أعلن الدكتور أحمد عبد العال، في تصريحاته أن الأبحاث العلمية قد أكدت على أن هذا الشتاء هو الأعنف على مصر من جميع الجوانب، ولكن من جهة أخرى، قد أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه سوف تبدأ هذه الظواهر في الانخفاض بعد ذلك.

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أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحاته قائلاً: “بتيجي لمدة 48 ساعة فقط، ولكن في نفس الوقت بتكون عنيفة جدًا”، وعن درجات الحرارة المتوقعة علي أغلب الأنحاء في البلاد خلال الفترة المقبلة قال:

أن درجات الحرارة فى جنوب الصعيد من المتوقع أن تكون 23 درجة.

درجات الحرارة في الوجه البحري ومحافظة القاهرة من المتوقع أن تتراوح ما بين 18 و 19 درجة.

درجات الحرارة في جنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة من المتوقع أن تتراوح بين 21 و22 درجة.

درجات الحرارة في مدن القناة وشمال الصعيد من المتوقع أن تتراوح بين 18 و 19 درجة.

كما أكد على أن موجة الطقس السيئ سوف تنخفض خلال اليوم الجمعة على أن تظهر الشبورة المائية مع الساعات الأولي من صباح السبت.

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