المعاينة الأولية تكشف تفاصيل وأسباب حريق “هايبر وان”

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شهدت مدينة الشيخ زايد بحى السادس من أكتوبر نشوب حريق هائل بمول “هايبر وان” والذى يقع على مدخل المدينة، ولوحظ تصاعد الأدخنة الكثيفة من داخل “هايبر” .

وكان قد استطاع رجال الأمن الصناعي بـ”هايبر وان” من السيطرة على الحريق الذي اندلع بالمول، و استقبل العقيد “عمرو حافظ”، مأمور قسم الشيخ زايد، بلاغ من الشرطة بنشوب حريق وتصاعد أدخنة كثيفة من المطبخ الخاص بـ “هايبر وان”.

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وعلى الفور دفع العميد “إبراهيم حافظ” مدير وحدة إطفاء السادس من أكتوبر بسيارتي إطفاء لمحاصرة الحريق والنيران المتصاعدة والقضاء عليها، وعمل رجال الأمن الصناعي على محاصرة ألسنة النيران، باستخدام طفايات الحريق، دون وقوع أى إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع بالمدخنة الرئيسية بسبب الكم الهائل والمتراكم من الدهون والشحوم، وعدم إزالتها وتنظيفها بشكل دائم.

واستطاع رجال الدفاع المدني من التأكد من إخماد الحريق وتنفيذ عملية التبريد لمكانه بهدف ضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى .

وتتعرض مجموعة ” هايبر وان ” لعدد من المشكلات خلال العام الماضى بعد ان قررت المحكمة بالحبس لمدة 6 أشهر على رجل الأعمال “محمد الهوارى” صاحب مجموعة هايبر لاتهامه بارتكاب عدد من المخالفات الإنشائية، وذلك بعد أن كشفت المعاينة الخاصة بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة كرداسة عن وجود مخالفة بمبنى فرع “هايبر ماركت” التجارى الذى كان قد تم إنشاؤه فى منطقة السليمانية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، دون إصدار التراخيص اللازمة له .

ويعد مول “هايبر وان” أحد أكبر المولات التجارية الموجودة داخل مصر، ويشهد حركة رواج كبيرة نظرا لاحتوائه على العديد من المحال التجارية والماركات العالميه والمطاعم التي تخدم أعداداً كبيرة من المستهلكين .

وتحتوي منطقة السادس من أكتوبر على عدد كبير من المحلات التجارية التي أنشئت على أحدث طراز عالمي وتحتوي على عدد كبير من سبل الترفيه والتجارة لجذب كل أنواع المستهلكين أليها مهما كانت رغباتهم الشرائية .

ويقدم مول ” هايبر وان ” عدد هائل من العروض الشرائية للجمهور على فترات متباعدة لاستمرار عملية الجذب الشرائى .

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