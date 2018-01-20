بالفيديو.. سامي عنان يعلن ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة

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أعلن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، عن نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

مضيفًا “عنان” أنه اعتزم تقديم أوراق ترشحه لـ الإنتخابات الرئاسية 2018، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك، ودعي عنان جموع الشعب المصري للوقوف بجانبه من أجل عمل التوكيلات اللازمة لترشحه، وذلك ليتحمل نصيبه من المسئولية.

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وأضاف أنه كون نواة مدينة لمنظومة الرئاسة تتمثل في الرئيس السابق للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، ليكون نائباً لشئون حقوق الإنسان وتعزيز الدستور وتعزيز الشفافية، و الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور حازم حسني، نائباً لشؤون الثورة المعرفية.

كما دعا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بالوقوف علي الحياد بين جميع المرشحين للإنتخابات الرئاسية المقبلة وعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال شهور قليله وهو منذ الآن مجرد مرشح محتمل بين مرشحين آخرين.

وأنهي عنان حديثه قائلاً “عاشت مصر حرة أبية يزهو بها التاريخ الانساني بين الامم وعاش شعبها كريما متحضراً ترفرف راياته خفاقة في العالمين وعاش جيشها مجسداً لمعاني الشرف والتضحية والفداء”.

فيديو اعلان ترشح سامي عنان رئيساً لمصر