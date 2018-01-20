أخبار الطقس اليوم السبت 20/1/2018.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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جاء في البيان الصادر اليوم السبت من خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة إلى أخبار الطقس اليوم المتوقعة على كافة الأنحاء في ساعات النهار، أن يتوقع أن تشهد البلاد طقس معتدل، كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس اليوم طقس شديد البرودة في ساعات الليل.

كما ورد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من الصقيع على أغلب المزروعات الموجودة في منطقة وسط محافظة سيناء، وقد ورد في أخبار الطقس اليوم أنه سوق تقل الرؤية في الساعات الأولي من الصباح بسبب الشبورة المائية.

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حيث تظهر علي شمال وشرق البلاد، كما يتوقع الخبراء أنه سوف تظهر كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة في المناطق الشمالية من البلاد، وعن حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية شرقية معتدلة.

أما فيما يخص حالة البحر المتوسط فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة خلال اليوم ولكن يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه علي مدار الساعات من متر إلى مترين، وعن حركة الرياح المتوقعة سوف تكون سطحية جنوبية غربية.

ومن جهة أخرى، أعلن الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر خلال ساعات اليوم معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج ايضًا فيه علي مدار اليوم من متر إلى مترين، وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية شمالية شرقية.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم السبت على محافظات مصر فهي كالتالي:

مطروح 12 19

القاهرة 11 20

بلطيم 11 20

السلوم 08 18

دمياط 12 19

وسط الدلتا 10 19

الإسكندرية 11 19

رأس سدر 13 21

العريش 09 20

سيوة 08 18

بورسعيد 11 19

السويس 11 21

رفح 08 19

مرسى علم 13 22

الإسماعيلية 10 21

نخل 05 18

كاترين 05 17

الطور 14 20

سوهاج 09 20

نويبع 14 18

طابا 12 19

الغردقة 14 21

الفيوم 09 20

شرم الشيخ 17 22

أسيوط 08 20

أبو سمبل 08 21

الوادي الجديد 05 21

بنى سويف 08 20

المنيا 07 20

أسوان 09 23

شلاتين 16 23

رأس حدربة 16 22

قنا 09 21

الأقصر 08 22

أبو رماد 15 22

حلايب 17 21.