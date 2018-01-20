الرئيس السيسي يجتمع اليوم مع نائب الرئيس الأمريكي

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يعقد مساء اليوم السبت الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء مع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وتعتبر مصر أول محطات جولة بنس في منطقة الشرق الأوسط.

وسوف يتناول خلال اللقاء قرار الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها بدلا من العاصمة الحالية “تل أبيب”، في إطار موقف مصر القوي تجاه القضية الفلسطينية ورفضها الشديد لقرار ترامب وضرورة حل الدولتين، وأن القدس مدينة ذات طابع خاص طبقا للمواثيق الدولية.

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وأوضح الرئيس السيسي في العديد من اللقاءات مع مسؤولين دوليين وأيضا في اتصالاته الهاتفية والبيانات الرسمية من رئاسة الجمهورية مؤكدا على أن بلاده موقفها لن يتغير تجاه القضية الفلسطينية وسعيها الدائم للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة تبعا لحدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأيضا المطالب بضرورة الحفاظ على تاريخية مدينة القدس طبقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

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