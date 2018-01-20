“المتحدث العسكري” يعلن القضاء على عنصر إرهابي بوسط سيناء

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تابع موقع مصر 365 قيام القوات المسلحة الباسلة من مواجهة العناصر الإرهابية ومحاولة القضاء عليها، حيث أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد “تامر الرفاعي” اليوم الموافق السبت العشرين من شهر يناير الجاري لعام 2018 عن قيام قوات إنفاذ القانون التابعة للجيش الثالث الميداني من تمكنها من القضاء على عنصر إرهابي تكفير يعد شديد الخطورة في منطقة وسط سيناء.

وأعلن المتحدث العسكري بالقوات المسلحة أن قوات إنفاذ القانون التابعة للجيش الثالث الميداني في عملية ناجحة لها قد تمكن من القضاء على إرهابي متطرف كان بحوزته كمية كبيرة من الذخيرة إلى جانب بندقية آلية، وبعد القضاء عليه قد تم العثور أجهزة اتصالات كانت بصحبة الإرهابي إلى جانب نظارة معظمة.

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وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن قوات إنفاذ القانون التابعة إلى الجيش الثالث الميداني قد تمكنت أيضا خلال عمليتها الناجحة من القضاء على اثنين من عربات الدفع الرباعي، إلى جانب القضاء على دراجة نارية كانت خاصة بالعناصر الإرهابية المتطرفة، وتم القضاء على خمسة من أوكار إرهابية كانت بها كمية كبيرة وضخمة من الاحتياجات الإدارية والمواد التي يتم استخدامها في تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات إلى جانب العثور على كمية ضخمة من الوقود.

أضاف المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني قد تمكنت من ضبط عربة “نصف نقل” تحمل كميات ضخمة من قطع غيار الدراجات النارية إلى جانب تحميلها بالمواد التي تستخدم في صنع المتفجرات والعبوات الناسفة.

تمكنت قوات إنفاذ القانون التابعة للجيش الثالث الميداني من ضبط السيارة النصف نقل في أحد المعابر التي تؤدي إلى مناطق وسط سيناء، وأضاف المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تؤدي المزيد من الجهد في سبيل القضاء على العناصر الإرهابية والمتطرفة في مناطق وسط سيناء والعريش.

والجدير بالذكر أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تعمل على حماية مناطق وسط سيناء، والقضاء على العناصر الإرهابية المتطرفة في مناطق وسط سيناء والعريش في إطار معركة الدولة المصرية للقضاء على البؤر الإرهابية المتطرفة.

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