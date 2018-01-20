“الإعلامي ناصر يوسف” يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة المصرية

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان الإعلام الدكتور “ناصر سيد أحمد يوسف الخضري” الشهير باسم “ناصر يوسف” هو دكتور إعلان بجامعة القاهرة، وهو مقدم برامج تليفزيونية على قناة الدلتا على التليفزيون المصري، وقد اعلن عن عزمه الترشح انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2018.

وأعلن الدكتور “ناصر يوسف” عن عزمه لخوض الترشح إلى انتخابات الرئاسة المصرية خلال عام 2018 وبالتحديد في شهر مارس القادم، وتقدم “ناصر يوسف” بطلب رسمي إلى اللجنة العليا للانتخابات المصرية ليتم وضع أسمه ضمن قائمة أسماء المرشحين إلى الانتخابات المصرية.

Advertisements

وبعد أن قام بتقدم ناصر يوسف إلى اللجنة العليا لانتخابات سوف يتم إدراج أسمة ضمن قائمة المرشحين إلى رئاسة الجمهورية المصرية ليتم عرض اسمه في أجهزة مكاتب الشهر العقاري المختلفة، على أن يتم عمل التوكيلات اللازمة من أجل دعم ترشحه إلى انتخابات الرئاسة المصرية 2018.

وقد ووجه المرشح الرئاسي “ناصر يوسف” إلى جميع محبيه ومؤيديه في مختلف انحاء جمهورية مصر العربية على تنظيم حملة شعبية من أجل عمل توكيلات له اللازمة من أجل دعم ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة، حيث أن يلزم تجميع خمسة وعشرين ألف مواطن مصري من 15 محافظة مختلفة من أجل دعم ترشح للانتخابات الرئاسة.

أكد ناصر يوسف أن برنامج الانتخابي الذي يسعى من أجل تحقيقه يحل العديد من الأزمات، ومن أهم ملامح العمل في برنامجه الانتخابي العمل على إقامة دولة مدنية عصرية يقوم على أساس من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية بالإضافة إلى إقامة دولة المؤسسات ودولة القانون.

وأضاف يوسف ناصر أن من ضمن برنامجه الانتخابي الذي يهدف إلى زيادة أجور العمال لتصل إلى خمسة آلاف جنيه شهرياً، مع العمل على رفع كفاءة الأراضي الزراعية والعمل على القضاء على البطالة، والعمل على القضاء على البطالة نهائياً.

أشار يوسف ناصر أن برنامجه الانتخابي يهدف أيضا إلى العمل على رفع كفاءة الأراضي الزراعية في الدولة المصرية والعمل على القضاء على البطالة بصورة نهائية، والعمل تخفيض الأسعار إلى جانب رفع قيمة العملة المصرية الجنيه، والعمل على سداد الديون الداخلية والخارجية، ورفع مستوى التعليم إلى جانب رفع مستوى الصحة.

أقرا المزيد مرتضى منصور يعلن عن تشكيلة حكومته القادمة في حال فوزه برئاسة الجمهورية