بالفيديو “سامي عنان” يعلن عن مفاجآت عديدة للشعب المصري

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تابع موقع مصر 365 إعلان الفريق “سامي عنان” ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2018 عن طريق نشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

شمل خطاب الترشح للفريق سامي عنان العديد من المفاجآت للشعب المصري، ومنها إعلان الفريق سامي عنان عن أسباب ترشحه إلى انتخابات الرئاسة المصرية ومن هذه الأسباب خطر الإرهاب والتطرف على جمهورية مصر العربية إلى جانب تردي أوضاع الشعب المصري من الناحية المعيشية.

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أعلن الفريق سامي عنان أن أوضاع الشعب المصري المعيشية تزيد سوءاً بمرور الأيام بالإضافة إلى تآكل قدرات جمهورية مصر العربية في التعامل مع ملفات المياه إلى جانب ملفات الأراضي، وإدارة موارد البلد القومية وعلى رأسها الموارد البشرية.

وأشار الفريق سامي عنان أنه سوف يتصدر لهذا الواجب الذي يعد واجب تاريخي للعمل على إنقاذ جمهورية مصر العربية على حد تصريح الفريق سامي عنان حيث أعلن الفريق قائلاً “إيها الشعب المصري السيد في الوطن السيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتوجه إليك بهذا الحديث بعد سنوات عصيبة مرت بها بلادنا التي تجتاز اليوم مرحلة حرجة من تاريخها مليئة بالتحديات، وعلى رأس هذه التحديات الخطر الإرهابي الأسود في مصر، وتردي الأوضاع الشعب المعيشية التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم”.

وأضاف الفريق سامي عنان “فضلا عن تآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض، والمياه وإدارة موارد الثروة القومية وعلى رأسها المورد البشري، وما حدث كل ذلك إلا نتيجة سياسات خاطئة حملت قواتنا المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاع المدني بالدولة من القيام بدوره متكاملاً مع دور القوات المسلحة لاستئصال هذه الأمراض الخبيثة من جسد الدولة المصرية”.

وأضاف الفريق سامي عنان “وما يمكن لهذا التمكين أن يحدث دون نظام سياسي واقتصادي تعددي يحترم الدستور والقانون ويؤمن الحقوق و يؤمن بالحريات، ويحافظ على روح العدالة، وعلى قيم النظام الجمهورية الذي لا يقوم إلا بتقاسم السلطة بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية نظام سياسي واقتصادي لدية القدرة على إدراك فلسفة العصر”.

وأعلن سامي عنان “أيها الشعب السيد في الوطن السيد إنني أعلن أمامك اليوم إنني عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية فور انتهائي من استيفاء إجراء لابد لي كرئيس أسبق لأركان حرب القوات المسلحة المصرية من استيفائها من القوانين والنظم العسكرية”.

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