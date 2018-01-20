بالفيديو.. خالد الجندي “الحمد لله عندنا رئيس يذكر الله في خطاباته”

Advertisements

ظهر الشيخ خالد الجندي على شاشة التلفاز عبر برنامج لعلهم يفقهون، والذي يعرض على قناة “dmc”، وتحدث عن أهمية ذكر الله في جميع القضايا التي نمر بها في حياتنا.

وأشاد “الجندي” بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاحه مؤتمر “حكاية وطن” ، حيث ذكر الرئيس مراراً عن فضل الله عز وجل في حماية مصر وشعبها وجيشها.

Advertisements

وقال “الجندي”: أن الخطاب الديني لم يغيب عن الخطاب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحمد لله أن لدينا رئيس بيذكر ربنا في خطاباته، وكل كلامه الحمد لله، ولولا ربنا، وبإذن الله، وفضل من الله.

وأكمل الجندي حديثه مؤكداً أن الخطاب الديني، مهم جداً وخاصة للشباب الذي غاب عنه الخطاب الديني وسط المهمات اليومية والدراسية والإنشغال عن الدين وهذا ما يؤدي إلى ضياع مستقبل هؤلاء الشباب الذي لا يذكر الله دوماً في جميع أموره.

وكثيراً ما عودنا الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمرات، والافتتاحات أن يلقي علينا كلمات روحانية فيها الكثير من الإسلاميات، التي يطمئن بها قلوبنا ويصبر الشعب المصري على صعوبات المعيشة التي يمر بها جميع فئات الشعب المصري، سواءاً أكانت إرتفاع الأسعار أو تكرار الحوادث الإرهابية التي تتعرض لها البلاد في الفترة الأخيرة، وعندما نجد في خطاب الرئيس كلمات عن الصبر في الابتلاء.

اقرأ أيضا: وزارة الأوقاف المصرية : سيتم تطبيق الاذان الموحد في هذا الموعد.

وعندما يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الشهداء، ويذكر الآية القرآنية “وَلا تَحسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”، تثلج قلوب من استشهد لهم شهيد وتم الغدر به أثناء حمايته للأرض المصرية، وحين يتوعد للثأر من هؤلاء الإرهابيين ويتشهد ببعض الآيات القرآنية التي تفرح قلوب الأمهات التي فقدت أعز ما عندها فداءاً للوطن وأرض مصر.

كما أكد الشيخ خالد الجندي علي ضرورة الإكثار من الخطاب الديني، من أئمة وشيوخ الأزهر الشريف لتوعية الشباب بدينهم، والسنن النبوية والأذكار اليومية التي تغير من حياة الإنسان كثيراً، إذا ما داوم عليها، وتمنى “الجندي” في نهاية لقاءه للشعب المصري السلامة كل شر ، وأن يطيل فى عمر الرئيس عبد الفتاح السيسي.