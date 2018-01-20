المتحدث العسكري ينشر مقطع فيديو قضاء الجيش الثالث على عناصر إرهابية بسيناء

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قام العقيد تامر الرفاعى المتحدث العسكري للقوات المسلحة بنشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، ويظهر مقطع الفيديو قوات إنفاذ القانون التابعة للجيش الثالث الميداني تواصل جهودها في القضاء على عناصر تكفيرية إرهابية بوسط سيناء.

وأوضح التقرير المنشور على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي أن العملية نفذت ضمن جهود القوات المسلحة المكثفة للقضاء على الإرهاب، واستطاعت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني القضاء على شخص تكفيري شديد الخطورة في منطقة بوسط سيناء وكان يحمل بندقية آلية وكمية من الذخائر ونظارة رؤية وأجهزة اتصال.

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القضاء على فرد تكفيرى شديد الخطورة بوسط سيناء قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى تواصل جهودها فى القضاء على العناصر الإرهابية بوسط سيناء. Posted by ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ on Samstag, 20. Januar 2018

وأضاف التقرير أن القوات اكتشفت ودمرت عربتان دفع رباعي ودراجة نارية تابعة للعناصر الإرهابية و 5 اعشاش تحتوي على كمية من الوقود والاحتياجات الإدارية والموارد المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة.

وايضا ضبطت القوات عربة نصف نقل تحتوى على كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية والمواد المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة على أحد المعابر التي تؤدي إلى وسط سيناء، وبذلك تستمر قوات الجيش الثالث الميدانى جهودها في القضاء العناصر الإرهابية بوسط سيناء.

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